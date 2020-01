Instan a graduados de HS a aplicar por la beca de Cox

El próximo 31 de enero es la fecha límite para enviar una solicitud y ser considerado con el objetivo de recibir la beca que ofrece ‘Cox Diversity Scholarships’.

El programa de becas -patrocinado por Cox Communications- invita a los estudiantes graduados de High School, en el condado de Clark, para que sometan su aplicación antes del viernes 31 de enero. Cada estudiante, de un total de 10 afortunados, recibirá un cheque por la cantidad de $3 mil 500 dls.

Las solicitudes e instrucciones para enviar se encuentran disponibles en línea en The Public Education Foundation en www.thepef.or/scholarships.

Un total de $35 mil dólares en becas escolares se presentarán en la próxima primavera; estas becas se ofrecen en conjunto con el apoyo de ‘The Pulic Education Foundation’ y las siguientes organizaciones: Asian Community Development Council; Chicanos Por La Causa; Girls on the Run; Junior League of Las Vegas; LAMBDA Business Association; Las Vegas Urban League; LGBTQ Center of Southern Nevada; Nevada Hispanic Business Group; OCA Las Vegas y el Urban Chamber of Commerce.

Las becas competitivas requieren que los solicitantes estén encaminados o listos para graduarse con un promedio mínimo de 2.5 puntos, demostrar y ofrecer liderazgo y servicio comunitario, así como presentar un ensayo basado en un líder significativo de su respectiva comunidad.

Desde el 2014 a esta fecha suman un total de $210 mil dólares en Becas que Cox Communications ha otorgado a personas mayores graduadas en el Condado de Clark, dirigidas a estudiantes de minorías.

Acerca de Cox Communications:

Cox communications se compromete a crear momentos significativos de conexión humana a través de aplicaciones y servicios de banda ancha.

Es la compañía de telecomunicaciones privada más grande de Estados Unidos, orgullosamente da servicio a seis millones de hogares y negocios en 18 estados.

Estamos dedicados a empoderar a otros para construir un mejor futuro y celebrar diversos productos, personas, proveedores, comunidades con las características que los hacen únicos.

Cox Communications es la división más grande de Cox Enterprises, una empresa familiar fundada en 1898 por el gobernador James M. Cox.

Los beneficiarios de las becas de Diversidad 2019 que ofrece Cox, representan el compromiso continuo de la compañía con las becas dirigidas a minorías.