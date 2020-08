Invitan al segundo taller para cuidadores de enfermos

Por Roberto PELÁEZ

Ante el número creciente de personas afectadas por el Coronavirus (más de 5 mil en la última semana), los talleres para ‘cuidadores’ adquieren importancia capital, pues ellos dotan a la gente de herramientas indispensables que permiten realizar la labor de la mejor manera.

“Adiestramos a las personas interesadas en cuidar enfermos, les transmitimos conocimientos, herramientas, y lo que es mejor, son talleres a los damos seguimiento, o sea, la gente aprende siempre algo nuevo, que facilita el trabajo, se supera”, apunta Laura Miranda, quien agradece el esfuerzo de Dignity Health en la organización de los talleres.

“Es relevante advertir que muchas personas escuchan platicar de herramientas para cuidadores, de nuestros talleres, y enseguida piensan en el enfermo, es lógico, sin embargo concedemos especial atención a lo que debe hacer este cuidador para preservar su propia salud, cómo cuidarse, y eso también tiene para nosotros una importancia de primer orden, que no ponemos a un lado”, afirma.

“En talleres anteriores, que impartimos bajo el título de ‘Poderosas Herramientas para cuidadores’, acota, ayudamos a esa persona que atiende a un enfermo sobre cómo cuidarse de la mejor manera mientras ayuda a un familiar o un amigo, que muchas veces no puede valerse por si mismo.

“En esta oportunidad los próximos talleres se impartirán a partir del 18 de agosto, desde las 4 de la tarde, pero es conveniente que la gente conozca de esto con tiempo, pues hay que registrarse a través del teléfono (702)624-3134, y las lecciones serán vía Zoom, una aplicación para conferencias a través de internet”, subraya la entrevistada.

Al adentrarse en los temas, Miranda externa: “los cuidadores aprenderán sobre el ‘manejo emocional’, que sirve para tratar la ira, la depresión, el sentimiento de culpabilidad; la autoconfianza (una herramienta de mucha utilidad y que reporta más confianza en el manejo de las demandas diarias); conducta de autocuidado, ejercicios de relajación y controles médicos, además de información acerca del uso correcto de los recursos al alcance de la comunidad.

“Como puede apreciarse son temas muy importantes que los ‘cuidadores’ deben tener en cuenta, conocer en profundidad, estar informados al respecto, con el marcado propósito de realizar sus funciones de la mejor manera y de paso cuidarse, extremarse en el cuidado personal”, resalta.

“Por otro lado, expone, cualquiera tiene un familiar o un amigo que envejece o enferma, señala, y requiere de cuidados, y la persona que lo va a cuidar no tiene los conocimientos, quiere decir que no sabe cómo proceder, y encima debe cuidarse para no enfermar, puede muy bien ser víctima del estrés, precisa, es conveniente que conozca cómo proceder en cada caso”, concluye.