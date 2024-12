Isidro Maqueda entregó juguetes a estudiantes

Por Rafael ROMERO

“Para nosotros es un honor entregarle estos juguetes a ustedes en nombre de la Federación Hidalguense, y queremos aprovechar la oportunidad para decirles que estamos muy contentos porque encuentran tiempo para estudiar español”.

Las palabras corresponden a Isidro Maqueda, el conocido líder de los hidalguenses del valle, quien otorgó juguetes a una decena de niños incorporados a las lecciones de español y narrativa organizadas por Literarte Foundation.

El líder comunitario consideró oportuno explicar a los niños que llegó hace muchos años a Estados Unidos, a la ciudad de Las Vegas, cuando no habían tantos hispanos como hoy “la ciudad, dijo, era mucho más pequeña, yo hablaba mal el idioma español, mi lengua materna es el ñha ñhu (otomí en español), apenas podía comunicarme, por eso aplaudo lo que hacen ustedes.

“Sé, prosiguió, que van a la escuela, luego hacen las tareas en sus casas, y encima encuentran tiempo para estudiar por una hora y media español, eso es muy importante, aprenden, se preparan para el futuro, están lejos del teléfono, las tablets, muchas cosas feas que hay afuera, como las drogas”, insistió.

Los pequeños se presentaron, dijeron cada uno sus nombres, a lo que Maqueda ripostó interesándose por la edad y el grado que cursan en la escuela.

Alberto González en nombre de sus condiscípulos, agradeció el gesto de los hidalguenses.

“Quiero que sigan adelante, le echen ganas, le platiquen a sus amiguitos sobre lo que aprenden, los embullen para que se sumen, destacó el presidente de la Federación, me alegra, ustedes son orgullo de sus padres, de la comunidad, y sin subestimar ningún trabajo, no deseo que sean jardinero como yo, porque no tuve la posibilidad de prepararme de pequeño, tuve que enfrentar otras responsabilidades, sin embargo cada uno de ustedes puede llegar lejos, se preparan para ser bilingües, hablar y escribir español correctamente, los felicito”, destacó.

En nombre de Literarte Foundation Roberto Peláez explicó a Isidro Maqueda y a su esposa, que lo acompañó en la entrega, que las lecciones datan ya de dos meses, e hizo referencia a los avances experimentados y la posibilidad de organizar un concurso.