Jornada de salud en el Consulado de México... atienden a más de 130

Por Rafael ROMERO

Más de 130 personas, de siete países, acudieron a la sede del Consulado de México y pudieron acceder a múltiples servicios de salud gratuitos, en la más reciente jornada organizada por REACH.

Atendidas por los hermanos Rebeca, Oscar y Luis Aceves, voluntarios y representantes de varias entidades, el más de un centenar de personas se mostraron agradecidos por la calidad de los servicios, el trato amable y profesional, además de las diferentes pruebas a las que pudieron acceder sin costo alguno.

Atención primaria, vales de papanicolaou, mamografías, exámenes de la vista, vacunas, aplicaciones al programa del doctor de cabecera y pediatras fueron algunos de los servicios al alcance de la gente.

Raúl Ramos, empleado del supermercado La Bonita, de Henderson, al ofrecer sus opiniones a este semanario, destacó la organización del evento, la disciplina, el profesionalismo con que lo trataron a él y sus familiares.

“Esta es la segunda vez que acudo a la jornada de salud, quedé muy conforme la primera vez, en el East Las Vegas Community Center, dan un trato excelente, con la información siempre oportuna, buena atención, respuesta a las dudas que teníamos, estamos agradecidos”, advirtió.

Con su vale para la mamografía en las manos, María Socorro también agradeció a los organizadores “la verdad me trataron muy bien, desde que llegué me recibieron, siempre con la indicación a tiempo, me hicieron examen de la vista, y no me puedo quejar, a la próxima jornada quiero traer a mi suegra, ella no cuenta con seguro médico y estos eventos debemos aprovecharlos.

“Lo mejor es que aparte de los servicios, todo es en español, entiendes la información, las explicaciones, y salí complacida por la atención, la amabilidad”, reiteró.

Luis Aceves tuvo a bien instar a la gente a visitar las diferentes jornadas de salud, “estos eventos son abiertos a la comunidad, pero es conveniente que las personas que no disponen de seguro médico puedan venir o visitarnos también el Consulado de El Salvador, ahí estaremos este viernes 18 desde la una de la tarde hasta las cuatro, hay tiempo de ir después del trabajo.

“Vamos tener exámenes de la visión, vacunas contra el covid 19, revisión dental, entre otros servicios, todos sin cita”, precisó.