Juzzef Martínez de JPMorgan Chase habla sobre su carrera, finanzas y éxito

El Mes de la Historia de la Mujer es un momento para reunirse para celebrar y reconocer los logros y contribuciones de las mujeres a lo largo de los años. Para el Mes de la Historia de la Mujer, nos reunimos con Juzzef Martínez, vicepresidenta de Banca Comercial de JPMorgan Chase, con sede en Las Vegas, para hablar sobre su trayectoria profesional, consejos sobre cómo hacerse cargo de sus finanzas y recomendaciones para lograr el éxito.

¿Qué ha sido clave para su éxito

a lo largo de su carrera?

La clave de mi éxito a lo largo de mi carrera ha sido el apoyo continuo de mi familia y amigos, que han creído en mí y me han animado en cada paso del camino. Incluso en los días en los que el síndrome del impostor entraba en acción, su creencia en mí nunca se movía, lo que me proporcionaba la fuerza y la resiliencia necesarias para avanzar. Más recientemente, he encontrado un inmenso valor y empoderamiento a través de la creación de contactos con personas con ideas afines, especialmente mujeres y latinas. Conectar con otras personas que comparten experiencias y aspiraciones similares ha sido una experiencia transformadora, que me ha ofrecido un sentido de comunidad y validación. Su aliento y sabiduría compartida me han dado la confianza para adoptar mi identidad y voz en el lugar de trabajo, propulsándome más a lo largo de mi viaje del éxito.

Si miramos atrás, ¿qué le habría gustado saber

cuando empezó a trabajar por primera vez?

Al recordar mi viaje, he llegado a apreciar la importancia de buscar mentores y defenderme en un entorno corporativo. Habiendo sido criada en una familia inmigrante, navegar por las complejidades de la cultura corporativa era un territorio desconocido para mí. Ojalá hubiera sabido antes el valor de buscar orientación de aquellos que han recorrido caminos similares y la importancia de preguntar con confianza por lo que merezco, ya sea un aumento, un ascenso o simplemente un reconocimiento por mis contribuciones. En JPMorgan Chase, he tenido la suerte de encontrar mentores que no solo me han guiado, sino que también me han animado a hablar y defenderme. Estas lecciones han sido inestimables en mi progreso profesional y estoy agradecida de compartirlas con otras personas que puedan estar navegando por viajes similares.

¿Cuáles son algunos consejos para que las mujeres

se hagan cargo de su carrera y sus finanzas?

Uno de los consejos más valiosos que he recibido de un mentor es la importancia de hablar sin reservas y defenderme. Solía creer que mi arduo trabajo hablaría por sí mismo y que el reconocimiento seguiría naturalmente. Sin embargo, pronto me di cuenta de que esperar a que los demás notaran mis esfuerzos no era suficiente. Aprendí que tenía que defenderme y dar a conocer mis logros. Al principio, dudaba y temía que me encontrara con una actitud des-preocupada o egoísta. Pero desde entonces he descubierto que hay una forma humilde y respetuosa de comunicar tus éxitos. Al compartir sus logros con humildad y gratitud, no solo destaca sus contribuciones, sino que también inspira a los demás a hacer lo mismo. Se trata de reconocer su valor y tener la confianza de hablar por lo que se merece, al mismo tiempo que se mantiene fiel a sus valores y herencia.

¿Quién es una mujer en su carrera que le ha dado

forma y cómo le ha inspirado esa persona?

Mi comunidad local ha desempeñado un papel importante en la forma de quién soy hoy. A través de la creación de contactos y el compromiso con varias organizaciones y organizaciones sin ánimo de lucro que comparten mis valores, he adquirido una nueva sensación de confianza. Esta confianza me ha permitido hablar sin reservas, defender el trabajo impactante que hacemos en nuestra empresa y escuchar activamente las necesidades y aspiraciones de mi comunidad. Al fomentar la colaboración y el apoyo mutuo, he descubierto que el éxito no se trata solo de logros individuales, sino también de levantar a los que nos rodean. Mi recomendación a los demás para lograr el éxito es sumergirse en su comunidad, crear conexiones significativas y aprovechar sus fortalezas colectivas para tener un impacto positivo juntos.

¿Cómo pueden las personas participar para

celebrar y apoyar a las mujeres en el trabajo?

Soy un gran defensor de participar en grupos de recursos de empleados. Esto le ayudará a construir su red y, lo que es más importante, le ofrecerá una comunidad de personas con ideas afines que pueden ser un sistema de apoyo.

El Día del Liderazgo de la Mujer de JPMorgan Chase es un ejemplo de cómo celebramos y apoyamos a las mujeres en la firma. Durante la conferencia anual de liderazgo dedicada a celebrar y empoderar a las mujeres, la firma reúne a miles de empleados y clientes en la ciudad de Nueva York, así como virtualmente en todo el mundo. El evento cuenta con destacados ponentes en varios sectores para debatir temas que afectan de forma desproporcionada a las mujeres hoy en día, incluido el crecimiento profesional, el emprendimiento, la salud financiera, la alianza, la representación en el liderazgo, el cuidado de la salud y mucho más.

Adelante es uno de los 10 grupos de recursos empresariales dentro de la organización de diversidad, equidad e inclusión de la empresa, que incluye Women on the Move, una iniciativa dedicada centrada en el empoderamiento y el avance de las mujeres. Para obtener más información sobre Women on the Move de JPMorgan Chase, visite jpmorganchase.com/impact/people/women-on-the-move.

Contenido patrocinado por JPMorgan Chase & Co.