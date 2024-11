Líderes Latinos lanzan LEON y dan un zarpazo a la desinformación

Por décadas los latinos en Nevada han sido la ficha política más buscada por los que quieren llegar al poder, sin embargo, no se ha hecho mucho para impulsar a más latinos a ser parte del juego y con ello lograr una representación más equitativa de la comunidad hispana del estado de plata. Es por eso que con el objetivo de avanzar en la lucha por una democracia inclusiva en Nevada, surge la organización no partidista Latino Empowerment Organization of Nevada (LEON)

Al conocer de primera mano los intereses de la comunidad, funcionarios públicos de diferentes niveles de gobierno unieron fuerzas, experiencia y conocimiento para conformar esta organización con la intención de que ésta crezca la influencia política de los latinos en el estado. Con cuatro pilares principales, LEON tiene la visión de ampliar y fortalecer a las próximas generaciones de líderes que levantarán las voces y los valores de la comunidad hispana en diversos escenarios.

Desde 2007, líderes electos han trabajado para fortalecer la representación política y cívica de los latinos, incluso pasando de dos a ocho representantes políticos en la legislatura estatal, pero aún queda un largo camino por recorrer para atender y representar a la comunidad de una manera justa. Hoy solo 14 por ciento de los legisladores estatales son latinos, mientras que nuestra población ocupa el 30.3 por ciento de Nevada.

Uno de los intereses de LEON es empoderar a la gente en temas electorales, sobre todo que tenga acceso a información verídica y con ello la población emita un voto informado. Por ello, su primera campaña consiste en anuncios en diferentes medios de comunicación y plataformas digitales que ayudan a combatir la desinformación y permite que la población emita su voto en tiempo y forma. Con la participación de destacados funcionarios electos, los anuncios informan sobre el proceso de votación que empezó el 19 de octubre con el voto anticipado y culmina el 5 de noviembre, el día de las elecciones generales.

LEON se conforma actualmente de funcionarios electos latinos del sur y norte de Nevada y es una organización sin fines de lucro 501(c)(3). Bajo la firme convicción de incrementar la representación latina y hacer eco de las necesidades que existan hasta el último rincón del estado, LEON se formó de y para los latinos de nuestro estado.