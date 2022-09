La bandera del inmigrante latinoamericano cumple su primer año

Por Roberto PELÁEZ

La venezolana Dalia Suárez no cabe en sí de contenta, pletórica de sano orgullo, el pasado miércoles 14 la bandera del inmigrante latinoamericano cumplió su primer año, se trata de la insignia de todos.

“Lo pensé por mucho tiempo, comenta en plática para los lectores de El Mundo, quería que cada inmigrante latino se viera reflejado en ella, supiera que ya tiene una bandera, sin importar la nacionalidad, que somos iguales, precisamente por haber dejado atrás a familiares, amigos, costumbres, cultura, somos inmigrantes y esta es la bandera que nos une”, resalta emocionada.

“No pensé, prosigue, que tuviera tanta aceptación, enseguida que la presenté de manera oficial, gracias a una invitación de la concejal Olivia Díaz, comenzaron a llegar invitaciones, todos querían tenerla en sus eventos, apunta sonriente.

Cuando se refiere a los diferentes símbolos que forman la bandera, explica: “el color blanco representa la pureza de nuestra gente; el sol es el nuevo amanecer, ése por el que muchas personas vienen a este país, en busca de una vida mejor para ellas y los suyos.

“Los rayos del sol, añade, representan los colores de las banderas de nuestros países; el mapa significa nuestra América, América del Norte, América Central, y America del sur, incluidos los países que conforman nuestra bellas Islas del Caribe.

“Las siluetas reflejan a la familia inmigrante y la que dejamos atrás, dice, mientras la línea negra es el luto por todos los inmigrantes que no llegaron a su destino, o sea, quise que todos nos viéramos incluidos en la bandera... a veces platicamos y consideramos que vinimos de México y somos mejores, o de Venezuela, Chile, Argentina, Cuba, Costa Rica, El Salvador, y no es así, somos iguales.

“Algunos esgrimen que su comida es la mejor, o su música, su deporte, pero aquí todos somos iguales, inmigrantes en busca de una vida mejor, sabemos que los principios son difíciles, la barrera del idioma, enfrentamos trabajos que nunca soñamos hacer, pero nos une el ímpetu por avanzar, salvar obstáculos por nosotros mismos y por la familia”, resalta.

“Y no es porque la hice yo, sostiene, la imaginé, algunos amigos me impulsaron, me alentaron en todo momento, pero es una bandera hermosa, nuestra, nos identifica, podemos decir que somos inmigrantes con bandera, con algo que nos une, encabeza nuestros desfiles y reuniones, junto a la bandera de este gran país, y eso me llena de orgullo... al principio me parecía un sueño, la veía, pensaba si era cierto, que ya teníamos bandera y se me había ocurrido a mí, la tuve en mente mucho tiempo hasta que pudimos materializarla”, expresa.

La venezolana Dalia Suárez incursionó en el teatro, muchos aún recuerdan a la madrastra que mostró sobre las tablas, se ganó tantos aplausos. “Es una manifestación única, con sus características, me apasiona, creo que varias personas que amamos el teatro debemos reunirnos y volver con más fuerza, hay un ambiente cultural en efervescencia entre los hispanos”, concluye.