La batalla de los nevadenses y la tumba de una madre

Por Viridiana VIDAL

“Ella tenía miedo de llamar enferma, hasta que un dia se derrumbó en el trabajo”, aseguró José Macías, hijo de Tomasa Macías. Ella tenía 50 años cuando sufrió un derrame cerebral el 6 de mayo de 2014, mientras limpiaba los baños en el Centro de Convenciones Sands Expo. Tomasa falleció tras un mes en coma.

Tomasita, como la llamaban sus seres queridos, había trabajado con la misma compañía durante más de una década, con un salario mínimo de $ 8.25 por hora, sin beneficios médicos ni licencia por enfermedad. Cuatro años después, su hijo todavía recuerda los días previos a su derrame cerebral. “Se había sentido enferma durante días, pero no podía darse el lujo de tomarse un descanso. Mi papá estaba sin trabajo y teníamos que pagar las facturas ”, recordó José.

Para la familia Macías, el contar con días de enfermedad pagados es un derecho humanitario, que debería permitir a familias trabajadora acudir al médico cuando sea necesario, sin miedo de no poder sustentar a sus hijos. “Mi madre trabajó para la misma compañía durante 10 años, pero nunca le dieron más de 20 horas a la semana. Para ella, perder un día de trabajo significaba perder dinero que necesitábamos para sobrevivir “, afirmó José.

Actualmente, la ley de Nevada no requiere que los empleadores del sector privado proporcionen a los empleados licencia por enfermedad remunerada o no remunerada, algo que las organizaciones buscan cambiar. “Necesitamos al menos siete días de enfermedad pagados para asegurarnos de que cada nevadense pueda cuidar su salud y la de su familia sin arriesgar su estabilidad económica”, dijo Erika Washington, directora estatal de Make It Work Nevada. “Creemos que nadie debería tener que elegir entre estar allí para su familia y ganarse la vida”.

A menos de dos meses de comenzar la 80ª sesión legislativa de Nevada, las organizaciones como Make It Work Nevada se están asegurando de que esas soluciones formen parte de la conversación. Según la organización, en Nevada, casi la mitad de todos los trabajadores del sector privado, o casi 500 mil personas, no tienen días de enfermedad pagados. Y uno de cada siete empleados de bajos salarios fueron despedidos en los últimos cuatro años porque ellos o sus familiares se enfermaron.

Se trata de una pelea a la que José Macías también se ha unido en honor a su madre. “Con Make the Road Nevada estamos luchando para que las familias tengan un salario mínimo justo y beneficios de licencia por enfermedad pagados. Esto puede cambiar la vida de muchas familias trabajadoras y también es bueno para las empresas. Si tienen empleados felices y saludables, su productividad puede aumentar “.

Tomasa Macías también era una luchadora por el salario mínimo y la inmigración. Ella creó un grupo llamado “Madres Unidas for Justicia” y después de su muerte, su trabajo fue reconocido por los legisladores estatales quienes la honraron con una proclamación, reconociendo el 21 de agosto en Nevada como ‘Día de Tomasa’, el mismo día de su cumpleaños.