La compañía Cox otorga $35 mil dólares en becas de diversidad

Durante la última década, Cox Las Vegas ha otorgado $350 mil en becas a estudiantes de último año de secundaria que asistirán a la universidad en el Condado Clark como parte de su programa anual Cox Diversity Scholarship, que incluye $35 mil para 10 miembros de la Clase 2023.

Las becas son de $ 3 mil 500 y se otorgan en asociación con la Fundación de Educación Pública y organizaciones sin fines de lucro en el sur de Nevada.

Los ganadores de la Beca de Diversidad Cox 2023 son: Juliana Castrillón, Liderazgo y Gestión Deportiva de NV (Academia SLAM); Beca de Diversidad Cox y Chicanos Por La Causa: Nashiah Barnes-Childs (Las Vegas HS); Cox and Gentlemen By Choice Diversity Scholarship: Patrick Donn Dimasin (West Career and Technical Academy).

Cox y la Beca de Diversidad del Consejo de Desarrollo de la Comunidad Asiática (ACDC); Beca de diversidad de Jack Kim, Adelson School, Cox y LV Hawaiian Civic Club: Natalie Márquez (CSN HS West); Cox y la Beca de Diversidad de la CCL: Samantha Reagan (Coronado HS); Cox y la Beca de Diversidad de la Cámara de Gays y Lesbianas de NV: Natalie Stevens (Academia Técnica y Profesional del Sudeste).

Cox y Girl Scouts of Southern NV Diversity Scholarship: Tyler Thatcher (Shadow Ridge HS); Cox y la Beca de Diversidad del Centro LGBTQ del Sur de NV: Kayla Washington (Cheyenne HS); Cox y 100 Black Men Diversity Scholarship: Lauren Yee (Coronado HS), Cox and Junior League of LV Diversity Scholarship.

“Las becas de diversidad son una parte importante del compromiso con la juventud, la educación y la diversidad, de nuestro compromiso social con esta comunidad”, dijo Janet Uthman, vicepresidenta y líder del mercado de Cox LV. “Estamos orgullosos de los becarios de 2023 y de los 100 graduados que apoyamos en la última década”.

Cox Communications se compromete a crear momentos significativos de conexión humana a través de la tecnología. Como la empresa de banda ancha privada más grande de EEUU, prestamos servicio a casi siete millones de hogares y empresas en 18 estados. Empoderamos a otros para que construyan un futuro mejor, celebramos la diversidad de productos, personas, proveedores... Cox Communications es la división más grande de Cox Enterprises, empresa familiar fundada en 1898 por el gobernador James M. Cox.