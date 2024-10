La comunidad hizo suya la Feria Binacional de Salud en el East LV Community Center

Por Roberto PELÁEZ

Tal como se había vaticinado, la más reciente edición de la Feria Binacional de Salud experimentó un sólido respaldo de público que acudió al East Las Vegas Community Center en busca de servicios gratuitos.

La hermosa instalación, próxima a Eastern y la Stewart, acogió a muchas personas que desde horas tempranas hicieron línea en espera de las 10 de la mañana y el inicio del evento, del número 24 de su tipo, cuyo objetivo primordial es brindar servicios de salud y recursos, todos ellos de manera gratuita, para beneplácito de la gente.

La concejal Olivia Díaz y la cónsul mexicana Patricia Cortés se personaron en el concurrido evento para saludar a todos e invitarlos a aprovechar las diferentes opciones, obtener informaciones y hacer preguntas.

Una treintena de stands estuvieron a disposición del público, además de la bien aceptada clase de zumba.

Hicieron acto de presencia representantes de Three Square, de la oficina de la congresista Jacky Rosen, del propio Consulado General de México, REACH, Cleveland Clinic, Universidad de Nevada Las Vegas, Select Health, Touro University Nevada, Adco Dental, Center Well (Senior Primary Care), Chispa Nevada, Walgreens, el Distrito de Salud del Sur de Nevada (SNHD), Nevada Health Center, Brighton Hospice, todos prestos a ofrecer recursos, folletos, responder preguntas.

No se quedaron detrás Healthy Start Program, Silver Summit Health Plan, Nevada Ec-CHW, 2nd Chance for kids, Scan Health Plan, Nevada Office of Minority, United Health Care, Nevada Attorney General, Black Mountain, UNLV School of Public Health y Mujeres Fuertes Project.

“Nos complace ver a tantas personas a la espera para acceder a las vacunas, al examen de la vista, la toma de presión arterial, haciendo ejercicios de zumba”, resaltó el carismático Jorge Viote, con muchos años vinculado al Distrito de Salud del Sur de Nevada.

Judith Fleischman, por su parte, explicó a quienes se acercaban que Center Well proveee servicios médicos para las personas de 65 años en adelante y añadió que recientemente consideraron oportuno incorpora a doctores que hablan español a la clínica localizada por Civic Center y Lake Mead.

“Es relevante porque muchas personas que no hablan inglés optan por no acudir al médico, sale a relucir la barrera del idioma, y esa es un área donde reside un número significativo de hispanos”, destacó.

La joven Rebeca Aceves, de REACH, advirtió: “Todo está muy bien organizado, tenemos una significativa experiencia en este tipo de actividad... desde los primeros stands para dar la bienvenida a cientos de personas, la entrega de recursos, guiarlos en correspondencia con sus necesidades, qué desean, de manera que el evento fluye, y eso es muy importante, de lo contrario alguien se queda desorientado momentáneamente, no saca el mayor provecho a la Feria, no es lo que queremos”, precisó.

En el stand de Brighton Hospice, Irma Gutiérrez ofreció detalles relacionados con la institución, se trata de una persona con reconocida experiencia en lo concerniente a cuidadores de gente enferma, también es una voz autorizada en lo que tiene que ver con Alzheimer, patología acerca de la cual la gente hace preguntas, quiere sencillamente conocer.

Muchos acudieron al stand de Mujeres Fuertes Project, fueron atendidas por Brissa Arana y Rosy García, dos féminas apegadas a múltiples eventos comunitarios relacionados con la salud, conocedoras de los problemas que aquejan a la comunidad, informan, orientan, y vale significar que Mujeres Fuertes Project tiene marcada aceptación por parte del público.

Sandra Meriño, oriunda de Michoacán, comentó que platicó con García “muy amable, conocedora, tiene mucha información, respondió cada una de mis inquietudes... no sabía que existía Mujeres Fuertes, quedé muy complacida por sus atenciones”, apuntó.

Dentro del Mes de la Herencia Hispana, que se extiende hasta el 15 de octubre, la Feria fue oportuna, necesaria.