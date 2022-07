La importancia de crear hábitos en los niños

Por Roberto PELÁEZ

Con la pandemia vino una pausa en el desarrollo sico-social del niño, y también de los adultos, hay un área del cerebro que quedó un tanto afectada”, resalta la sicóloga Margarita Romano, de ‘Vida Nueva, Servicio de Salud Mental’.

“Los adultos tenemos desarrollada esa área, prosigue, sin embargo en los pequeños es más difícil, luego comenzaron las clases sin una etapa dedicada a la rehabilitación, vimos niños irascibles, molestos, algunos resolvían la situación con violencia, mostraban inestabilidad”, advierte.

Oriunda de Tijuana, asentada desde hace años en Las Vegas, graduada en UNLV, Romano precisa: “Organizaciones mundiales, y sobre todo la UNICEF, apuntaron que la salud mental de los niños y los jóvenes, se vio afectada por el Covid 19, y estas afectaciones van a demorar años... realmente fueron meses muy largos, tanto para los pequeños como para nosotros.

“Por otra parte, asevera, es relevante crear hábitos y costumbres en los más pequeños de casa, ellos requieren sentirse seguros y tranquilos en su ambiente, sin ningún factor ‘invasivo’ que los estrese, aporte una cuota de intranquilidad a su entorno.

“Eso fue lo que trajo consigo el Covid 19, por poner un ejemplo, destaca; la rutina de los niños incluye por supuesto horarios, hábitos repetitivos que conlleven a construir un equilibrio emocional, que su vez proporciona un mecanismo importante para la educación, y claro, también para su personalidad; la autoestima de una persona se forma desde temprana edad y un solo comentario de un padre o una madre hacia sus hijos puede construir o destruir el auto-concepto del menor, su autoestima, entonces debemos darles cariño, hacer un tiempo para platicar, jugar, son momentos de un valor extraordinario, pasan muy rápido, se van, y no debemos perderlos, al contrario hay que fomentarlos, insistir en sentarse, salir juntos, conversar, dar confianza”.

La especialista considera, de hecho afirma que esas rutinas a las que se refiere aportan mucho en lo relacionado con seguridad y autoestima “los menores receptivos, que asimilan los hábitos, son más perseverantes, más organizados, y de hecho favorecen el ambiente familiar; es conveniente que desde edades tempranas el niño tenga conciencia, conozca el entorno en que vivimos y desarrollamos nuestras actividades diarias, le trasmitamos experiencias positivas, esas que marcarán al pequeño, contribuirán a moldear su carácter, y no las olvidará; es importante que nos sentemos a la mesa en familia y demos gracias por los alimentos, por lo que tenemos, acota”.

La plática permite conocer que la comunicación también desempeña un rol capital “es importante hablar de los problemas que nos afectan, abordarlos, es importante ponerse al habla con un profesional, y sobre esto llamamos la atención desde el inicio mismo de la pandemia.

“Es fundamental conocer, ser escuchado y escuchar, externa, por eso hay terapia individual, familiar, en grupo; es conveniente que la gente conozca, esté informada, no enfrente los problemas llevados por rumores, o la vieja frase: ‘si le funcionó a este, le ayudó a resolver su problema, me va a funcionar a mí también’... les tengo una noticia, no es así, cada caso, por parecido que puedan parecer, es diferente.

“Por otro lado las personas deben conocer que hay recursos, es importante saber cómo acceder a ellos, dónde encontrar el tan necesario apoyo, la motivación”, insiste Romano.

Precisa la sicóloga que miles de adolescentes se suicidan cada año, “de hecho, comenta, el suicidio es una de las cinco principales causas de muerte en ese grupo de edad, muchas veces a eso conlleva la falta de comunicación, siempre será mejor platicar del asunto, del estado de ánimo, sentarse con los padres, y éstos viabilizar una consulta, comprender que nadie está exento de enfermar, que todos en determinado podemos enfermarnos, y lo indicado es buscar ayuda”.