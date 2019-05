La irresponsabilidad al manejar cobró otra víctima fatal

No mantener la debida distancia entre vehículos, no respetar el derecho de vía, no prestar atención al control del vehículo, son sólo algunas violaciones de tránsito que en pocos minutos, a veces segundos pueden terminar con una vida y llevar el luto a una familia.

El pasado domingo 5, aproximadamente a las 11:42 a.m., ocurrió una colisión fatal al oeste de Hacienda Avenue. La evidencia en la escena y las declaraciones de los testigos indicaron que un Kia Sorento del 2015 viajaba hacia el sur por la calle S. Rappahannock en E. Hacienda Avenue, mientras una motocicleta Yamaha R1 del 2001 viajaba en dirección oeste por Hacienda Avenue en S. Rappahannock Street.

El Kia giró a la derecha en Hacienda Avenida y la parte delantera izquierda de la Yamaha golpeó la parte trasera derecha del Kia. El motociclista fue expulsado de la Yamaha. El personal médico respondió a la escena. El conductor del Kia y el motociclista fueron transportados al Hospital Sunrise. El motociclista sucumbió producto de sus lesiones y se determinó que había fallecido en el Hospital Sunrise.

El conductor del Kia no mostraba señales de estar dañado. La muerte, cuando aun no se llega a la segunda quincena de mayo, es la número 42 relacionada con el tráfico en la jurisdicción del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas para el año 2019.

El accidente es atendido por la Sección de Investigación de Colisiones del LVMPD.