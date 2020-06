La justificada alegría de Luis Armando, graduado de preparatoria

Por Roberto PELÁEZ

Luis Armando se afloja el nudo de la corbata y parece presto a saltar hasta tocar el cielo con las manos, sus razones tiene, no puede disimular la alegría que experimenta.

“Acabo de concluir mis estudios de preparatoria, acudí a Del Sol Academy of the Performing Arts, destaca, tengo 16 años, y por mucho tiempo soñaba con una ceremonia de graduación, y ya usted ve, el Coronavirus nos obliga a hacer ajustes, pero no puede con nuestra alegría y el orgullo de saber que avanzamos, ver contentos a nuestros padres nos llena el alma... me alegra ver felices a Humberto y Alma, ellos son mis motores”, abunda.

“Espero asistir a Nevada State College en Henderson, continúa, quiero estudiar enfermería, y durante la preparatoria mi materia preferida fueron las matemáticas, para algunos estudiantes los números son difíciles, sin embargo cuando uno los entiende es como algo mágico”, apunta.

Para Luis Armando Rodríguez la educación es importante “porque brinda una multitud de oportunidad, la educación es una de las cosas que nadie te puede quitar, abre muchas puertas, pero no sólo la educación escolar, también el respeto, el saber tratar a los demás, saber escuchar...

“El Coronavirus, expresa, nos quitó una de las memorias más bonitas de este año, desde el principio del año empezó el conteo, los planes de celebración, nunca me imaginé que algo impediría nuestro año, un año de memorias con amigos, algunos que se convierten en parte de la familia, pero usted sabe, desde el viernes 13 de marzo todo cambió.

“Le doy gracias a mis padres por su apoyo incondicional, reitera, ellos como le dije son mi motor y motivación para ser y dar lo mejor de mi; mi padre que siempre me impulsa a poner mi mejor empeño y proveer los recursos para lograrlo... qué decirle de mi madre, prosigue, ella está conmigo al ciento por ciento, y siempre me recuerda que puedo conseguir todo lo que quiera, sin dudar de mi capacidad, de mi esfuerzo; sin mis padres no sé donde estuviera, ellos son un magnífico ejemplo, un espejo donde mirar y ver siempre a dos personas excelentes, que lo han conseguido todo a base de empeño, de trabajo, son mi mayor orgullo”, sentencia.