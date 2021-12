La naturaleza y el lente de Silva... Ha tomado más de 80 mil fotos

Por Roberto PELÁEZ

Con sus seis pies y seis pulgadas de estatura, 340 libras de peso, mi entrevistado parece el clásico ‘guardaespalda’, sin embargo nada más lejos de la realidad.

Francisco Silva hace gala de humildad y antes de adentrarse en la plática afirma: “todo lo que hago es por la gracia de Dios”.

Oriundo de Veracruz, México, desde hace ocho años reside en Las Vegas, “allá, dice, estudio música (guitarra, bajo, batería), más que todo porque formaba parte de un grupo musical de una iglesia protestante.

“Allí, prosigue, literalmente me ‘robaron’ la niñez, adolescencia y juventud... no podía ser ‘normal’, usar corbata, traje, dejarme crecer la barba, y eso no tiene nada que ver con el amor a Dios”, asevera.

“Hubiera querido alcanzar la estatura de mi bisabuelo (6,10), por mucho tiempo hice ejercicios, corría 10 millas, pero tuve un accidente de trabajo y dos discos de la columna me oprimieron un nervio, fue un momento en extremo difícil”.

En 1997, Silva se ve involucrado en un accidente de tránsito “el conductor de una minivan se impactó contra nosotros, eso me provocó lo que los médicos llaman ‘machacamiento’, me cercenó el brazo derecho, recogí del pavimento mi mano y con ella llegué al hospital, me injertaron carne de la pierna... apenas puedo hacer fuerza con ese brazo”, explica.

“Durante 17 años años fui portador del tipo de sangre O negativa, y en medio de una enfermedad pues no aparecía ese tipo de sangre ni en el hospital, la familia, los amigos... y de pronto se aparecen diciendo que era un error que mi sangre era B positiva, mi mamá se negaba a la transfusión, pero luego accedió y aquí estoy, convencido de que Dios puso su mano”.

Hace dos años Silva se adentra en el mundo de la fotografía, “por encima de todo, señala, me apasiona la naturaleza”, y sus fotos son excelentes, eso lo ha llevado a exponer en varias oportunidades, la más reciente en el City Hall de North Las Vegas, con piezas que van desde 11 pulgadas por 14, hasta 40 por 60.

“He subido a Facebook unas 800 fotos de la naturaleza, tengo una página con más de 20 mil seguidores, que cada 28 días sobrepasa los 3 millones; se requiere pasión, amor por lo que uno hace, el equipo necesario, estar en el momento preciso, y por qué no decirlo, también Dios me ha dado la oportunidad de estar ahí, tomar las fotos”.