La nica Aurora Guzmán: “Tengo mucho que agradecer”

Por Roberto PELÁEZ

Aurora Guzmán, oriunda de Nicaragua, es todo carisma. Alegre, bailadora, amante del teatro, dispuesta siempre a ayudar, lleva muy dentro las raíces y costumbres de su pequeño país.

Asentada en Las Vegas desde hace más de 20 años, considera la ciudad como su segunda casa. “Aquí crecí, he tenido al posibilidad de estudiar, salir adelante, enfrentar dificultades, sobreponerme, aprender de mi misma y de la comunidad”, advierte.

Tiene palabras de agradecimiento para su madre y el compañero de ella (Luis Narváez), “él nos reclamó cuando yo era una niña, recuerda, el proceso demoró, pero gracias a Dios pude venir a los 14 años, desde que llegué a Las Vegas me enfoqué en estudiar, superar adversidades, con el apoyo familiar, los consejeros de la escuela.

“Les agradezco mucho, enfrenté otra cultura, otro idioma, fui a CSN y UNLV, tengo una licenciatura en Trabajo Social, a la hora de escoger no lo dudé un minuto, yo quería prepararme para ayudar”, resalta.

“Aprendí a vivir también con el apoyo de mis amigos, no conté con la ayuda de familiares, solo mis padres, pero escogí a mis amistades, no me faltaron palabras de aliento... fue una experiencia aleccionadora.

“Amo mi carrera, dice, ayudo a otras personas a creer en ellas mismas, promuevo la salud mental, les recuerdo que siempre hay esperanza y urge poner a un lado las limitantes.

“Sirvo a mi comunidad desde el Comité Centroamericano y México, liderado por Reina Velis... recuerdo cuando Filemón morales y Rosita Peralta me invitaron a hacer trabajo comunitario en La Asociación Nicaragüense de LV, ahí por años ayudé en casos de violencia doméstica, trajimos consulados móviles, tuve en Rosita a una mentora y le agradezco.

“Soy bailarina, apunta, del grupo folklórico Nicarao, del Club Social Nicaraguense, a cargo de Ruben Ruiz y la maestra de baile Stefanie Reyes Lopez, de solo 16 años, nos presentamos en muchos eventos comunitarios

“Motivo a más jóvenes a bailar y a promover el amor a nuestra cultura, a no olvidar de dónde venimos y la aportación a la cultura estadounidense. Amo el teatro, presenté obras en Las Vegas y España, rememora, llevo dentro el arte, las costumbres y tradiciones, además de querer atraer a otros para que bailen, mantengan vivas sus raíces, considero que es algo importante promocionarla, darla a conocer y cuidarla”, concluye.