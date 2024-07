La ola de calor se extiende hasta este fin de semana

Por Rafael ROMERO

Varias frases se extienden por el valle: ‘Es insoportable el calor’, ¿hasta cuándo las altas temperaturas?

Desde hace algunos días (casi una semana) el intenso calor se ha enseñoreado, a tal extremo que suman jornadas con 115 grados o más... los termómetros alcanzaron los 120 grados, temperatura record (domingo 7 de julio). Por lo que las interrogantes están más que justificadas.

Como se informó de manera oportuna, parte del país encara una insistente ola de calor, la misma que -aseguran los especialistas- dará un respiro después de este fin de semana. ¡Que así sea!

Muchas personas están ‘acostumbradas’ al sofocante calor, sin embargo no se puede perder de vista que se trata de temperaturas records o cercanas al record (119 grados F), no por gusto se han adoptado medidas como las estaciones de enfriamiento, mientras se insiste en NO DEJAR niños, personas mayores ni mascotas dentro de los carros.

Se trata de un calor sostenido, que aseguran no tiene antecedentes. Residentes del valle apuntan que en el 2005 también se registraron varios días consecutivos de temperaturas en extremo altas.

El barbero Román Friere, asentado en Las Vegas desde el 2007, comenta: “no viví la experiencia del 2005, pero desde que estoy aquí nunca había visto tantos días de intenso calor, apenas se puede salir de la casa o el carro, enseguida sientes como que te ahogas, la respiración se dificulta, el pecho se aprieta”.

Para Teresa la experiencia no es nueva “vivo aquí hace muchos años, desde muy joven, sé que estos son meses de un calor sofocante, aunque veía el televisor y no quería que la ola llegara hasta Las Vegas, y ya ve... le digo a mis hijos que si van a salir hagan sus mandados bien temprano, antes que el sol se apodere de todo, ojalá la otra semana tengamos un alivio, porque es asfixiante”, significó.

“Mi hija está tomando clases de verano, me preocupan estas temperaturas tan altas, me dice que cuando sale al mediodía es insoportable, y gracias que deja el carro cerca de la puerta de la escuela, pero aún así, no estoy tranquila hasta que llega (roja como un tomate); lo bueno es que hace días no enciendo la secadora”, expresa Liliana Albert.

Millones de personas en los Estados Unidos afrontan la ola de calor intenso, deben estar atentas a los síntomas del golpe de calor, hidratarse y permanecer a la sombra.