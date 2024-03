La Policía emite aviso de alerta para evitar acciones delictivas en Summerlin

Por Nuestros SERVICIOS

El Comando del Área de Summerlin de la Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD, por sus siglas en inglés) emitió un aviso de alerta que incluye acciones a seguir para evitar ser víctima de actividades delictivas en comunidades cercanas.

En este sentido, las autoridades policiacas consideraron oportuno exteriorizar una serie de recomendaciones para mantenerse seguro y evitar convertirse en víctima de un delito.

Entre las medidas orientadas se incluyen las siguientes:

Se aconseja cerrar los vehículos con llave, así como evitar dejar a la vista objetos.

“Toma tus pertenencias al salir. Esto incluye gafas de sol, monedas de repuesto y el abridor de la puerta del garaje. Es más probable que un delincuente pase a mirar y se suba al siguiente vehículo si su carro no tiene nada que robar”, advierte el comunicado.

“En el supuesto caso, continúa, que no puedas llevar tus pertenencias contigo, lo más aconsejable es guardarlas en el maletero, de manera que no permanezcan a simple vista mientras no estés en el vehículo.

“Sugerimos, precisa el referido aviso de alerta, que NO DEJE las llaves en el encendido ni su automóvil funcionando sin supervisión suya o de otra persona de confianza; por otro lado indicamos que lo mejor es estacionar en áreas bien iluminadas y cerca de una entrada, siempre que sea posible.

“Por otro lado, debe activar la alarma del vehículo cada vez que salga del auto. NUNCA deje armas de fuego en su vehículo”.

Es aconsejable cambiar la rutina, no utilice la monotonía de un solo lugar para evitar que los delincuentes puedan ubicarlo; no deje sus bienes donde prolifera el potencial delictivo, evite extraer grandes cantidades de dinero a la vista de otras personas, procure ir acompañado si va a retirar dinero, efectuar cobros o pagos importantes, evalúe su entorno, permanezca visible, estacione con precaución, proteja la integridad de sus objetos personales, considere los riesgos.

Ninguna de estas indicaciones emitidas en el aviso de alerta son obvias, no las eche en saco roto ni le reste importancia. Siempre es mejor evitar que tener que lamentar.