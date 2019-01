La Policía Metropolitana de Las Vegas ofrece múltiples servicios en línea

Muchas personas consideran que en los últimos meses se experimenta un aumento de los hechos delictivos, una cifra considerable de ellos de carácter violento y con resultados fatales, de los accidentes de tránsito, de los robos en viviendas habitadas.

El Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD, por sus siglas en inglés) pone a disposición de la comunidad un sitio web que viene a estrechar más el necesario vínculo de la gente con los oficiales.

En esta página encontrará enlaces para una variedad de servicios a su alcance, como la presentación de un informe de delito, la solicitud de copias de informes, elogios, quejas, solicitudes de servicio a su área de comando y más.

Sitio web: https://www.lvmpd.com/en-us/Pages/OnlineServices.aspx

Los informes de delitos y los informes de colisiones de tráfico se pueden archivar en cualquiera de los comandos del área.

También puede presentar su informe en el Departamento de Registros y Huellas Dactilares, ubicado en 400 S. Martin L. King Blvd., Edificio C. Están abiertos al público de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. De lunes a viernes, incluidos la mayoría de los días festivos (cerrado el Día de Acción de Gracias y el Día de Navidad) y de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Sábado y domingo.

Dependiendo del tipo de informe que necesite presentar, también puede hacer el informe por teléfono. Cuando llame a nuestro número de emergencia 3-1-1, o al (702) 828-3111, puede decirle a la persona que llama que desea presentar el informe por teléfono y le ayudarán.

Las víctimas de robos y robos de buzones deben llamar al Servicio Postal de los EE. UU. Número gratuito: 877-876-2455.

• Presentar un informe policial en línea

Se trata de una conveniente opción de reporte en línea para algunos delitos. También puede presentar un informe policial en persona en su subestación local.

• Obtención de una copia de su informe policial

Solicitud en línea conveniente para una copia de su informe policial. Puede recoger el informe en persona en la subestación local más cercana.

• Para felicitar a un empleado

El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas agradece sus comentarios sobre las acciones de nuestros empleados.

• Presente una queja contra un empleado

El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas considera que la investigación de todas las quejas es importante para su misión general.

• Solicitud de servicio de vigilancia comunitaria

¿Busca ayuda con respecto a una preocupación en su vecindario? Haga clic en esa casilla para enviar una solicitud de servicio directamente a su comando de área.

• Solicitud de asistencia para la prevención del delito

Comuníquese con el Especialista en Prevención del Delito de su vecindario para recibir asistencia, charlas y más.

• Registrarse en Vegas SafeCam

Este programa voluntario está diseñado para utilizar sistemas de videovigilancia en hogares y empresas de Las Vegas para ayudar a reducir el crimen.

• CrimeMapping

Este programa le proporciona información valiosa sobre la actividad delictiva reciente en su vecindario.

Como es conocido LVMPD organiza cada año un grupo de actividades en las que el principal protagonista es la comunidad, entre ellas sobresalen la ‘Noche Nacional de Unidad’, la celebración del ‘Día del Policía’, además de la conocida Academia Civil Hispana, todos esos eventos tienen como aspecto primordial estrechar los vínculos, las relaciones entre los oficiales y la comunidad, echar por tierra la barrera imaginaria que muchas veces impide el acercamiento de la gente a la Policía.

El oficial David Ciénega, responsable de la Academia Civil Hispana, ha destacado que la misma constituye una herramienta indispensable para conocer deberes y derechos del ciudadano.