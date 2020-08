La salud mental ante los efectos del Covid-19

Por Roberto PELÁEZ

“Corren tiempos en extremo difíciles, muy complejos, y no puede ser de otra manera cuando el COVID-19 arrebata miles de vida a diario, y suman más de 700 mil los fallecidos en el mundo, ello con su considerable carga de estrés”, comenta al semanario El Mundo Lucero, de Neuróticos Anónimos.

“Y no son sólo los fallecidos, abunda, hay que señalar los casos de personas contagiadas, de hospitalizadas, sus familiares, quienes perdieron el trabajo, o sea, un panorama que afecta directamente o trae consigo enfermedades mentales”, asevera.

Margarita Romano, vinculada desde hace varios años a la salud mental, considera que es muy importante mantenerse informado, “pero sin dudas, destaca, algo que no podemos ignorar, el exceso de informaciones sobre el Coronavirus en los medios de prensa, sobre todo en algunos que dan un tratamiento tendencioso, más que beneficiar afecta a muchos, la gente se estresa, hay muchos casos de de depresión”, asegura.

Con más de tres décadas de experiencia en lo concerniente a la salud mental, Gisela de la Rosa emite una opinión autorizada “ya nos indicaron fortalecer el sistema inmunológico, lavarnos las manos, desinfectar, el distanciamiento social, usar tapabocas, entonces sabemos qué hacer, no hay que insistir hasta la saciedad, porque eso repercute en la gente, no es extraño que se dupliquen y multiplen los casos de depresión, de personas estresadas, de personas que no ven una salida a sus problemas, pierden el trabajo, deben ser hospitalizadas”, comenta.

Lucero, por su parte, destaca que “antes de marzo, cuando se dio a conocer esto del Coronavirus, pues nos reuníamos, se impartían folletos sobre neurosis, síntomas, organizábamos talleres, platicábamos, pero ya sabe, todo esto ha cambiado, entonces las personas afectadas mentalmente pues son muy vulnerables, se resienten, o aparecen casos nuevos.

“Se imagina, perder a un ser querido, ser hospitalizado y no hay la medicina para enfrentar el Coronavirus, se perdió el trabajo, el poder adquisitivo ya no es el mismo, muchos consideran que en unos meses van a perder sus casas”, sostiene Lucero.

Al insistir sobre el asunto, e incluso el tratamiento en los medios, la experimentada De la Rosa acentúa: “considero que lo más lógico es por supuesto informar, tratar de que haya un equilibrio, reparar también en la salud mental de la gente, porque quien no ve la solución, pues se deprime, se pone ansiosa, paranoica... y ese no es el objetivo”, reitera.

“Hay que ver el lado bueno en medio de esta crisis, ser optimista, ahora que estamos tantas horas juntos, en familia, expresa De la Rosa, nos preguntamos cómo se debe proceder, pues mi sugerencia es elaborar un plan de horario que contemple las rutinas, las actividades o tareas diarias, un plan que contemple las necesidades de la familia, y enfrentar este momento difícil entre todos, ya algunos volvieron al trabajo, van a comenzar las clases, o sea, tendremos otras preocupaciones u ocupaciones”, precisa.

“No podemos descartar que es un momento propicio para conocer más de la depresión, la neurosis, la tristeza, el estrés, cómo enfrentarlos, autoalentarse, subraya Lucero, aconsejamos platicar con personas motivadoras, tener conciencia de que la tristeza, el miedo, la soledad, pueden enfermar, es mejor optar por alimentarse sanamente, hacer ejercicios, dormir, apartar el alcohol y el tabaco que afectan el sistema inmunológico”, resalta.