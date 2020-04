Largas líneas en los bancos al llegar primeros cheques del gobierno

Por Roberto PELÁEZ

Para Celeste Arroyo la mañana del miércoles 15 no pudo comenzar mejor, una revisión de su cuenta bancaria a través del teléfono le permitió conocer que le habían depositado mil 200 dólares, la prometida ayuda del gobierno por el coronavirus.

Según se pudo conocer los primeros pagos comenzaron a llegar a las cuentas de manera anticipada el fin de semana; como se ha señalado de manera reiterada, cada adulto -ciudadano o residente de los Estados Unidos- que gane menos de 75 mil dólares recibirá mil 200.

En el Banco de América localizado en la intersección de Nellis y Harris, la fila para acceder a la instalación no era larga, sin embargo en el cajero automático el panorama resultaba distinto, la línea de carros... considerable.

“Ya me depositaron en mi cuenta la ayuda del gobierno, comentó Diego Villeda, y enseguida vine a sacar dinero, tengo que pagar el seguro del carro... para mi estos mil 200, un dinero que antes nos descontaron de nuestros cheques, no es una gran ayuda, pero resulta un alivio, y le doy gracias a Dios, fíjese que muchas personas que también declararon sus impuestos no van a recibir dinero por su estatus migratorio”. Y dentro de su camioneta Toyota Tacoma avanza un poco en la larga línea rumbo al cajero automático.

Ismael Cervera no pudo ocultar su alegría, “recibí el cheque, apuntó, y ya ve, aquí estoy para depositarlo, porque como bien decía mi abuelo ‘el dinero en manos del pobre dura poco’.

“No contaba con este dinero, dijo, hasta que vi las noticias, después ya sabe, las dudas, que si un cheque, que si dos, que si estaban reunidos, pero ya lo tengo y lo depositaré, me gusta tener ‘un colchoncito’, advirtió, por si la situación se pone peor”, sostuvo.

“A mi no me gustó, externó, que dejaran fuera de la ayuda económica a los indocumentados que declararon sus taxes, era un acto de justicia incluirlos, ellos también padecen todos estos problemas, algunos incluso tienen hijos en la univesidad, se endeudan, se las ven feas, y ya ve, no los van a ayudar”, sentenció.

La Oficina de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés), precisó que desde el sábado 11 comenzó a emitir los primeros pagos directos para hacer frente al desastre económico provocado por el coronavirus.

El IRS agregó que los pagos fueron depositados directamente en cuentas bancarias de los contribuyentes.

“No me importa si los cheques tienen el nombre del presidente Donald Trump, recibí el de mi hijo y el mío, mil 200 cada uno... si alguien quiere devolver su cheque, guardarlo de recuerdo, no me interesa, yo voy a pagar mis deudas, y eso es para mi lo más importante porque hay que cuidar el crédito”, aseveró Jorge Oliveros mientras estaba en línea en un banco Wells Fargo.

“Para mi, apuntó Oliveros, este dinero es una bendición en medio de tantas calamidades, primero me pusieron a descansar en el trabajo, luego uno de mis tíos enfermó y falleció por el coronavirus, entonces estos mil 200 son como una luz al final del túnel, y si la pandemia se extiende confío en que vamos a recibir otro cheque... por lo pronto del primero al cinco de mayo hay que pagar la renta y ese dinero está seguro”, vaticinó.