Las Vegas Book Festival 2024, un hermoso festejo para los lectores

Por Roberto PELÁEZ

“Un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado que hay dentro de nosotros”.

La lectura clasifica, a decir de los estudiosos del asunto, como uno de los actos más importantes de la vida.

Gracias, precisamente a la lectura, podemos informarnos, aprender, mejorar personal y profesionalmente, entretenernos, viajar…

No por gusto cada año tantas personas esperan el encuentro denominado Las Vegas Book Festival.

El evento, como se sabe, hace mucho alcanzó su mayoría de edad, por la organización, la disciplina, el cuidado de los detalles, las personas involucradas, la participación, y claro, la cantidad de libros, las actividades colaterales, las atracciones.

“Esta es como una fiesta para la familia, desde hace varios años traigo a mis hijas, y ahorita la mayor pues viene con sus pequeños, eso fue lo que ella aprendió, y eso me llena de orgullo y alegría”, apunta el mexicano Esteban Ramos mientras camina de la mano de su esposa.

Numerosos stands, palabras de bienvenida a la entrada, entrega de tazas y una bolsa para libros, es lo primero que encuentran los visitantes.

Por segundo año se presentan escritores hispanos del valle, pertenecientes al Grupo Literario Comala.

Vale recordar aquella antológica frase del dramaturgo español “... y los sueños sueños son’. Alba Arango, cubana-americana, dio la clarinada, comenzó a exponer sus libros -novelas policíacas para jóvenes- hace mucho tiempo, sin embargo vale consignar que fue en la edición del 2023 que un grupo de autores hispanos se dio cita en Las Vegas Book Festival. A la Arango le siguió Sandra Azofeifa, luego llegó todo lo demás.

El reconocimiento para Comala, de la mano de Mapy Durán, Sayra Torres, Cory Ordóñez, Lily Tejada, Dulce Sol, Juan D’ Varela... el sueño se hizo realidad, una hermosa realidad.

Se da por descontado que no fue fácil, no lo es la organización de ningún evento, ni involucrarse en el mismo, menos cuando éste tiene varios años, es algo establecido, junta a muchas personas de otra cultura.

Cuando le platico a Claudia Álvarez de un stand de escritores hispanos, de otros escritores que exponen de manera individual, asiente.

“Que bueno, eso hace unos años ni soñarlo, es más, no sabía que había tantos autores hispanos, pero de todos modos echo de menos a la raza, solo vienen unos pocos, prefieren otros eventos, o no saben de esto tan hermoso, o sencillamente no le atraen los libros, no debería ser”, reflexiona.

Esta vez fue primero un breve intercambio con Arango, ver sus libros en español e inglés, conocer que ya tiene ocho ‘episodios’ diferentes, interesarme por la salud de su señora madre, y despedirnos para que atendiera a un público interesado en conocer más de su obra, de su equipo de detectives.

‘Historias fantásticas del gran imperio’, ‘Conéctate contigo’, ‘Tigueraje con encajes’, ‘Lotería’, ‘Poesía de los tiempos’, ‘Tu vida feliz’, ‘Las poesías de mi madre’, fueron algunos de los tantos libros expuestos en el stand del Grupo Comala. La iniciativa prende, cobra fuerzas.

La cultura entre los hispanos -en lo general- y la literatura -en lo particular- viven un excelente momento.

El sábado 19 de octubre, coincidieron Las Vegas Book Festival, el Primer Festival Folklórico de Nicaragua, y la presentación del libro ‘Tigueraje con encajes’, de Hergit Llenas.

Es la segunda participación de los escritores de Comala en el evento literario, viene a ratificar que lo que parecía una quimera, ya es una realidad.

Si alguien veía como muy lejano, imposible, los encuentros de escritores, la participación en Las Vegas Book Festival, las frecuentes presentaciones de libros, ya debe haber ‘aterrizado’, debe tener información de que se hacen muchas cosas relacionadas con la cultura, más allá de los libros, la música, las exposiciones de pintura, fotografía, intercambios musicales.

La cultura tiene una sola opción: AVANZAR.