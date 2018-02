Las Vegas: Letreros históricos vuelven a brillar con RA

Por Regina GARCÍA CANO

Mientras Frank Sinatra le pide a Lady Luck que no se vaya, las luces rojas de neón de uno de los letreros más famosos de Las Vegas parecen bailar bajo el cielo nocturno, revelando un corazón palpitante y el resto de la marquesina de un afamado hotel y casino. Otros letreros oxidados, polvorientos y rotos pueden verse iluminados por primera vez en décadas.

Pero a estos antiguos puntos de referencia de la Ciudad del Pecado les faltan bombillos, están resquebrajados o guindando de un cable. No han sido restaurados y no están conectados a ningún enchufe, pero un proyecto de realidad aumentada hace que se vean como en sus tiempos de gloria.

Cuarenta letreros de neón que una vez atrajeron visitantes a algunos de los casinos-hoteles y otros lugares más emblemáticos de Las Vegas brillan de nuevo para el público, aunque de manera virtual, en el Museo del Neón. Las viejas marquesinas, corroídas por el inclemente sol y retorcidas por los fuertes vientos del desierto, regresan a la vida gracias al mapeo de proyección, un tipo de realidad aumentada creada para proyectar animaciones digitales realistas de las señales sobre el enorme metal.

“Estamos combinando arte, historia y tecnología en este espacio”, dijo el presidente y director ejecutivo del Museo del Neón, Rob McCoy.

“Esto es Las Vegas como era antes. Es muy emocionante. Incluso gente que no vive aquí, sino alrededor de Estados Unidos o alrededor del mundo, tiene en la cabeza esta imagen romántica de Las Vegas, usualmente esta ciudad clásica de neón”.

Entre los letreros se encuentran los de Golden Nugget, Lady Luck, Binion’s Horseshoe y las primeras cuatro letras de estilo futurista del Stardust, pues le falta la parte que dice “dust”.

La experiencia de sumersión de 30 minutos presentada tras el atardecer les permite a los visitantes caminar libremente por la galería al aire libre y acercarse a los letreros. Una banda sonora que incluye “Night Life”, de Elvis Presley; ‘’Mr. Sandman” de The Chordettes, y “I’m Beginning to See The Light”, de Ella Fitzgerald suena en conjunto con cada anuncio iluminado.

Los letreros de neón fueron presentados en Estados Unidos durante la Feria Mundial de 1893 en Chicago. Pero ninguna ciudad acogió los luminosos tubos como Las Vegas. Docenas de esos letreros retirados son albergados en el museo pero no todos funcionan, lo que deja a la imaginación del público cómo eran hace décadas. Restaurar cada uno de ellos puede costar miles de dólares, mientras que el mapeo de proyección es un proceso más barato que permite mostrar cómo lucían encendidos.

El artista y diseñador digital Craig Winslow usó fotos, video de drones y otras referencias para recrear digitalmente cada letrero, bombillo por bombillo. Luego usó un proceso de escaneo para determinar la colocación precisa de ocho proyectores para asegurar la alineación del contenido con los tubos y el metal oxidado de los letreros.

“En momentos en los que no hay bombillos, yo he creado uno digital en su lugar”, dijo Winslow. “Desde lejos parece que el letrero estuviera encendido. Si te acercas y te fijas todos están rotos o faltan bombillos, o hay tubos guindando”.

Videos históricos de este oasis de los juegos de azar también se proyectarán sobre los letreros, incluido uno en el que aparece Liberace tocando el piano y apostadores en las mesas de juego.