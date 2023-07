Legislatura de Nevada... Alegría y sinsabores en la comunidad

Por Roberto PELÁEZ

La más reciente Legislatura del estado ya es historia. Luego de casi cuatro meses los legisladores tuvieron a bien debatir, analizar, presentar centenares de propuestas, entre ellas algunas que benefician a la comunidad hispana del valle, pero... lamentablemente recibieron un STOP, no pudieron materializarse. hay que esperar.

Muchas personas, conscientes de la importancia de la Legislatura, del trabajo que se realiza, de cuánto puede incidir, beneficiar o afectar lo que allí se apruebe, siguen con atención los detalles, reflexionan.

El mexicano Sergio Arroyo, por ejemplo, tuvo a bien platicar y ofrecer sus impresiones para los lectores de este semanario. “Me quedé con un sabor agridulce en la boca, destaca, por un lado vi bien que progresara, se convirtiera en ley la SB 503, se aprobara una cifra histórica para la educación en el estado (12 mil millones de dólares), más otra cantidad destinada a educación especial, se pensara en los alumnos que enfrentan riesgos, y lo que tiene que ver con el aprendizaje del idioma inglés, cuestiones vitales.

“Eso me pareció muy bueno, excelente, me parecía que habíamos dado un paso de avance considerable, pues soy de los que opina que la educación de nuestros hijos es lo primero, junto a su seguridad, todo lo que se haga en favor de estos dos aspectos es poco, creo que muchas personas lo verán también desde el mismo ángulo que yo, además, la cantidad de dinero aprobada también es un reto para futuras sesiones legislativas, estoy seguro que numerosas personas esperaban un consistente respaldo a la educación, y sé que analizan medidas para brindar más seguridad en las escuelas para el ciclo 2023-2024, que también es un justo reclamo de nosotros los padres, queremos se reduzca o eliminen las acciones violentas en las escuelas, eso también es un anhelo, es difícil estudiar, aprender bajo estrés, queremos mejor salud mental de los pequeños.

“Aplaudí, por decirlo de alguna forma, el proyecto 92, para despenalizar a los vendedores ambulantes, eso, como se mire, es un logro, una victoria, así lo valoró también el senador estatal demócrata Fabián Doñate, mucha de nuestra gente trabaja en su casa y sale a la calle a vender sus productos, además, la exigencia de penalizar a quien venda a menos de mil 500 pies de los hoteles, convenciones, lugares donde se organizan eventos, creo que es justo, además, las quejas serán remitidas a representantes de la ciudad y no a los agentes de la Policía”, añade.

Arroyo se rasca la cabeza, y prosigue: “se vetaron muchos proyectos, en este caso por el gobernador republicano Joe Lombardo, no aumentar el salario de maestros sustitutos (ya de por sí los maestros y sus asistentes devengan poco, merecen mejores salarios) para que adquieran seguro médico... ojalá haya en el futuro un segundo análisis, se mejore el proyecto y consiga prosperar”.

Al mexicano se une la hondureña Silvia Reglano y se muestran contrariados por el rechazo al proyecto SB419 “aprobarlo reportaría un alivio, dicen, para las embarazadas que no disponen de seguro médico y que no clasifican para Medicaid, de firmar el gobernador esas mujeres obtendrían cobertura de atención médica sin importar su estatus migratorio, y eso es algo bueno, necesario, coincidieron... queda volver, es algo justo, humano”.

De alguna manera las opiniones de Arroyo y Reglano tienen puntos en común con la de miembros del reconocido grupo pro inmigrante ‘Make The Road Nevada’, a favor del SB419, quienes esgrimen -en voz de uno de sus representantes- que “el gobernador Lombardo podía convertir la SB419 en ley, sin embargo optó por no hacerlo; podía ayudar a las embarazadas que necesitan de esa ley, pero no lo hizo”, dijo Rico Ocampo, organizador principal de ‘Make the Road Nevada’. “Él podía haber elegido apoyar a la gente, a las madres embarazadas que necesitaban esta ley, pero eligió no hacerlo... tristemente le dio la espalda a nuestra comunidad”.

No se descarta que ese mismo proyecto, con algunas recomendaciones, se vuelva a poner sobre la mesa en la Legislatura correspondiente al 2025.