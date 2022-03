Leyes sobre portar armas de fuego en su vehículo

Por el abogado Erick PALACIOS

La mayoría de las armas de fuego, pistolas o rifles son legales en nuestro estado. Tales armas tienen que estar registradas. Es interesante el número de hispanos que tienen armas.

El 21% de hogares latinos dispone por lo menos de un arma. En comparación, el 49% de hogares anglo americanos tienen un arma. El 44% de republicanos tiene armas, comparado con un 20% de demócratas.

Hay dos grupos de portadores de armas: los que tienen un permiso especial para cargar una arma escondida (CCW, siglas en inglés) y los que tienen un permiso común.

Primero hablaremos del permiso especial CCW. Los portadores de tal permiso pueden tener un arma oculta o escondida dentro de su auto. Esto significa que pueden tener en su persona (bolsillo, cadera, en su cartera etc). Tal arma puede estar cargada.

El segundo grupo de portadores de armas son los que no tienen el permiso especial CCW. Estas personas también pueden tener un arma cargada en su auto. Pero la leyes son diferentes. Tales personas no pueden tener un arma cargada en su persona (bolsillo, cadera, en su cartera). Tal arma no tiene que estar a la vista, pero no puede estar en el cuerpo de la persona.

Esto significa que el arma puede estar en la guantera, en la consola, entre los asientos, o en la cajuela.

El arma puede estar también en una mochila o maleta. También puede estar a plena vista, en el asiento de al lado o atrás.

Esto aplica sólo a armas de mano. No a rifles o escopetas. Armas de esta clase o tamaño más largos deben estar descargadas. La ley permite que tales armas tengan un cartucho de balas pero no puede haber una bala en la cámara de disparo.

Si usted tiene armas asegúrese de que tales estén correctamente registradas. También asegúrese de seguir las leyes sobre cómo portar y transportarlas.

Lo mejor es llevarlas en la cajuela o en un lugar seguro. Si usted es detenido por la policía avise inmediatamente al oficial que tiene un arma en el carro, donde está el arma, y si está cargada o no. De esta manera el oficial puede tomar precauciones y no actuará de una manera inesperada al descubrir que usted tiene un arma en el carro.

Si usted es acusado de cualquier crimen que envuelve el mal uso o transporte de un arma de fuego busque la ayuda de un abogado lo más pronto posible.