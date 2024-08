Liliana Castellanos... El mundo en una palabra: CONTRIBUIR

Por Roberto PELÁEZ

“Aprendí de mis padres la caridad y el ayudar al prójimo”, resalta la joven colombiana Liliana Castellanos, quien desde hace cuatro años reside en Las Vegas.

Graduada de Economía y Administración de Empresas en la Universidad Santo Tomás, en Bucaramanga, si una palabra retrata de cuerpo entero a la entrevistada esa es CONTRIBUIR.

“Vine a Estados Unidos hace 16 años, a Miami, movida, impulsada por el amor, y pronto comprendí que debía hacer algo (en la medida de mis posibilidades) para ayudar a los inmigrantes, aunque fuera hablar por ellos, tocar algunas puertas, guiada por la fe en Dios y la solidaridad”, expresa.

“Fue precisamente eso lo que me llevó a fundar la Red de Apoyo Humanitario, explica, quería hacer algo para poner a un lado la frase ‘sálvese quien pueda’, tomé lecciones, pude ver a muchas personas recién llegadas con necesidad de trabajo, y contacté a empleadores, les platiqué de gentes que ellos ni sabían que existían, poco a poco se mejora la situación”, advierte con una sonrisa.

“Soy de las personas que considera que cada día es un milagro, un regalo de Dios, apunta, entonces pues estudio, trabajo, vivo cada día como si fuera el último.

“Prefiero decir que sigo las indicaciones o el instinto de mi corazón, voy llenando mi hoja de vida para mostrársela un día al Señor, lo prefiero así que lamentarme: ‘si lo hubiera hecho’, ‘si lo hubiera intentado’, me gusta enseñar, señala, involucrarme en cursos educativos, brindar mis conocimientos gratis y ver que la gente es receptiva.

“¿Sabe qué es lo que me anima?, pues cuando me llaman o recibo una tarjeta de agradecimiento de alguien que vive en otra ciudad y a la que un día ayudé, ellos no me olvidan, y eso es hermoso, reconfortante”, dice.

“Me percaté de que hay considerable desinformación financiera, remarca, explico que nunca es temprano ni tarde para ahorrar... siento gran satisfacción espiritual cuando ayudo a alguien”, añade.

Habla admirada de su esposo (Carlos Rojas), y pregunta “¿Sabe cuántos versículos hay en la Biblia que se refieren a las finanzas? Nada menos que 2 mil 500 versículos, ello denota que es un tema importante, dice. Me gusta promover servicios comunitarios, recoger donaciones, entregar juguetes y alimentos”, concluye.