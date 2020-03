Llama cónsul mexicano a participar en el censo

Por Roberto PELÁEZ

“Una de las prioridades en este momento es motivar, incitar a la comunidad mexicana a tomar parte en el Censo de los Estados Unidos, sin miedo, con veracidad, pues se trata de un mandato constitucional, del que se pueden derivar beneficios para las actuales y futuras generaciones”.

La afirmación corresponde a Alejandro Madrigal Becerra, diplomático de carrera, quien desde hace mas de tres años se desempeña como cónsul de México en Las Vegas, y adelanta: “en nuestra sede tenemos una vez a la semana una mesa con personal especializado que ofrece información relacionada con el Censo 2020”.

“El personal que viene cada semana, añade, está en la mejor disposición de responder cualquier pregunta de la gente que acude al Consulado, en español, por ejemplo: qué debo contestar, cuándo... y sobre todo, enfrentar lo relacionado con el Censo con absoluta confianza”, externa.

“Hay aspectos que le informo a los connacionales, deben conocer, destaca, específicamente la confidencialidad (por ley no debe haber intercambio de información con otra agencia o entidad), o sea, se deben responder las preguntas confiados en que la información brindada está protegida por la ley.

“Los connacionales deben saber -y eso es válido para la comunidad hispana del valle- que el Censo no contempla preguntas inherentes al estatus migratorio, apunta, es importante dar información verídica, porque éstas tienen consecuencia para la familia, la ciudad, el condado.

“Como se sabe, explica, el Censo en los Estados Unidos se lleva a cabo cada 10 años, quiere decir que tendremos este del 2020 y ya no habrá más hasta el 2030, y el gobierno distribuye recursos en correspondencia con el número de habitantes de cada lugar, por eso se torna relevante ser contados correctamente...

“Nuestros hijos pueden ser los más beneficiados con esos recursos, enfatiza, quien tiene hoy 12, 13, 14 años años puede graduarse de high school antes del otro Censo, ir al College, a la Universidad, beneficiarse de los recursos asignados”, ejemplifica.

“Es trascendental estar informados, remarca, saber que los mencionados recursos distribuidos por el gobierno pueden ir dirigidos a programas escolares, construcción de carreteras, clínicas, el almuerzo escolar, múltiples beneficios, que insisto, dependen o están en correspondencia con los datos obtenidos a través del Censo, el número de habitantes.

“Y por supuesto que esos resultados van allá de los recursos, agrega, también inciden en la representación política de cada lugar, la cantidad de puestos o de representantes depende del número de personas, y es preciso recordar que el próximo Censo será en el 2030”.

Echa un vistazo a algunos documentos y prosigue: “Además, se trata de preguntas muy fáciles, nombre, fecha de nacimiento, número de personas en el domicilio y sus nombres, alguna otra que resida y no pertenezca al núcleo familiar, el origen (hispano, latino), raza, y reitero, no hay preguntas sobre estatus migratorio... no se debe tener ningún miedo”, sostiene el diplomático.

Respecto a las etapas del Censo, expresa: “la primera es del 12 al 20 de este mes, recibimos una invitación, un número telefónico, podemos contestar las preguntas y ya estamos contados; si optamos por no responder vamos a recibir otras cartas, e incluso un cuestionario por escrito, o nos puede visitar en nuestros hogares un oficial del Censo, pero siempre con las mismas reglas”, asegura.