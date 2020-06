Llaman a los padres a no ‘saltarse’ las vacunas de los niños

Por Roberto PELÁEZ

Las indicaciones de permanecer en casa lo más posible, de salir a lo indispensable, y mantener el distanciamiento social, parece ser el argumento que esgrimen algunos padres para poner a un lado o no prestar la debida atención a las vacunas que corresponden a sus hijos.

Por un lado personal del Distrito de Salud del Sur de Nevada (SNHD, por sus siglas en inglés) insta a los padres a no dejar para el último momento las vacunas que exige la escuela “la preparación para el regreso a la escuela, aseguran, puede ser un poco diferente por todo lo que ha provocado el Coronavirus, sin embargo, apuntan, los pequeñines necesitan tener actualizadas sus vacunas; no es lo más conveniente esperar hasta días antes de iniciar el próximo ciclo escolar”, puntualizan.

Trascendió que los padres pueden hacer una cita para vacunar a sus hijos, y a esa cita, apuntaron en el SNHD, se puede materializar a través del (702) 759-0850.

“Aunque también pueden acceder al https://www.southernnevadahealthdistrict.org

No se puede obviar que muchos padres contemplan atemorizados la posibilidad de que ellos o sus hijos contraigan el Coronavirus contagiados por otro niño enfermo, por ejemplo, en la consulta de un especialista, o sencillamente en la pediatría, y no reparan en la necesidad de vacunar al pequeño, y entre esas vacunas sobresalen las exigidas por cada centro escolar; descuidarse y no vacunar a los hijos puede crear el ambiente propicio para un rebrote del virus o hacer más vulnerables a los pequeños.

Conviene dejar sentado, una vez más, que el miedo al consultorio del médico es infundado, también en las clínicas han adoptado medidas encaminadas a evitar contagios, de ahí que en el SNHD insistan en hacer citas, pues se trata, como una prioridad, el mantener seguros tanto a los padres como a los hijos, y evitar de paso las aglomeraciones.

Con las mencionadas citas se prevé que adultos y menores estén el menor tiempo posible en las instalaciones, en este caso las clínicas.

Por otro lado, a instancia nacional, resulta sin dudas una razón de peso razón por lo que la Academia Estadounidense de Pediatría y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan que los niños continúen recibiendo las vacunas de rutina durante la pandemia.

Se pudo conocer que patologías prevenibles, entre las que se enumeran el sarampión, paperas, tos ferina, clasifican como una amenaza mayor para los niños que el propio COVID-19, de ahí lo relevante de que los menores reciban sus vacunas cuyo bjetivo primorial es precaver.

De lo anterior se desprende que una cosa es mantener a los hijos en casa, practicar el distanciamiento social, usar mascarillas, y otra es permanecer alejado de las vacunas, lo que puede incluso hacer a los menores más vulnerables a enfermedades.