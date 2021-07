Llegó la temporada de inundaciones, evite problemas ¡sea precavido!

Las inundaciones repentinas son peligrosas, pueden ser mortales, por lo que se impone crear conciencia para evitar muertes y lesiones, fue el mensaje ALTO y CLARO enviado por el evento efectuado el jueves primero en la ciudad de Henderson.

Ante la presencia de Debra March, alcaldesa de Henderson, varios especialistas dejaron sentado que con la llegada de julio inicia también la temporada de lluvia e inundaciones, de ahí que no resulte obvio adoptar medidas de precaución (en la calle y en el hogar). La temporada se extiende hasta septiembre.

“Resulta importante la toma de conciencia sobre lo que significan las inundaciones, con el marcado objetivo de evitar fatalidades, como las que han tenido lugar en años anteriores”, coincidieron los oradores. Siempre será mejor prevenir.

La actividad reunió, aparte de la alcaldesa, a meteorólogo, jefe de bomberos, y el gerente general del Distrito de Inundaciones.

Las intervenciones giraron en torno a los peligros relacionados con la subida repentina en los niveles del agua durante la temporada de lluvias.

Es imprescindible crear conciencia acerca de los peligros que representan las calles o canales inundados.

En torno a las prevenciones, es válido tener en cuenta que el ‘agua lleva siempre las de ganar’, cuando un conductor pasa por una calle inundada no sólo corre peligro por desconocer el nivel de profundidad, sino que el vehículo puede fallar, quedarse estancado, e incluso ser arrastrado por la fuerza del agua. No lo olvide. Si hay inundaciones no conduzca por zonas propensas a las mismas. ¡La prevención es clave!

Queda claro que una de las indicaciones a tener en cuenta es no pernoctar en ‘canales de desagüe’, aunque estén lejos del lugar en que tienen lugar las lluvia. El agua corre silenciosa y cuando se percaten puede ser demasiado tarde.

El primero de julio del 2015 entró en vigor una ley que impone multas a quienes pasen por alto los avisos a las autoridades que traten de prevenir se conduzca en zonas inundadas. Los gastos en que se incurra para rescatarlo debe solventarlos usted.