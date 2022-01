Llega la Feria de Opciones Escolares... un evento con vistas al futuro

Por Rafael ROMERO

La esperada Feria de Opciones Escolares ya está aquí, se puede tocar con las manos, se materializará este sábado 22, en el horario que va de 11 de la mañana a 2 de la tarde.

¿Donde? La cita es en el Centro de conferencias de Las Vegas, localizado en el 6590 Bermuda Rd. Las Vegas. Nevada 89119. Cerca del aeropuerto internacional Harry Read.

Después de las afectaciones causadas por el Covid 19 y sus variantes, hay muchas expectativas en torno a este evento comprendido dentro de lo que se denomina ‘National School Choice Week’.

Los organizadores adelantan que la actividad será todo un éxito; al momento de redactarse estas líneas habían confirmado representantes de más de 80 centros docentes y organizaciones locales.

Se contempla que haya muchas atracciones para los niños, que van desde legos, superhéroes, pinta de caritas, entretenimientos, búsqueda del tesoro, cabina de fotos, snacks, y junto a todo ello parqueo gratis.

Se trata de un evento que reúne a mucha gente y el objetivo primordial es brindar a los padres la posibilidad de explorar las opciones escolares más convenientes para sus hijos.

El diálogo, la plática entre exponentes de los diferentes centros docentes -contempla múltiples enseñanzas- y los padres, el poder hacer preguntas, obtener respuestas de primera mano, es sin dudas una magnífica opción. Es el momento en que mamá y papá deben hacer todas las interrogantes que desde hace tiempo tienen en mente relacionadas con la educación de sus hijos, saber de escuelas, becas, recursos…

Valeria Gurr (directora de American Federation for Children); Hergit Llenas; Selene Lozada, Yesenia Serrato, Ana Laura, José Lozada (de Parent Leadership Team of Nevada), coinciden en que se trata de un evento relevante.

En más de una oportunidad Gurr ha manifestado su orgullo y alegría por organizar una feria donde los padres aprenden de escuelas chárter, magnet, escuelas privadas, la educación en el hogar, como acceder a becas. Es un evento de alcance nacional, se lleva a cabo en diferentes estados y ciudades.

“La Feria de Opciones Escolares es un evento que no me pierdo, ahí recibo mucha información; recuerdo que asistí a la efectuada en la Universidad de Nevada Las Vegas (UNLV) y salí complacida por todo lo que aprendí sobre escuelas, recursos a disposición de los estudiantes y que muchas veces los padres ni sabemos que existen”, señaló Teresa Zermeno, madre de tres niños.

“Sucede que a veces los hijos no entienden bien en la escuela, dijo Dulce Hernández, se quedan con dudas, o los padres no nos informamos bien, no reparamos que se trata de su futuro, hasta que nos cae el 20, entonces lamentamos que no aplicó a tiempo por una beca, el consejero y los hijos apenas platican, hay que ir a la Feria”.