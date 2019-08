Llega para los más necesitados... ‘Venta sin dinero’ organizada por FUA

Por Roberto PELÁEZ

Si algo caracteriza a la inquieta Amanda Salazar es su apego a la familia y el hecho mismo de no concebir verse cruzada de brazos, “siempre estoy tratando de generar algo provechoso, útil, que sirva para acercar a la gente... de ahí surge, afirma, Familias Unidas en Acción”.

Con más de 10 años de fundada, FUA es una organización que, a decir de mucha gente, llega para quedarse, atrae, y sus eventos reciben un significativo respaldo del público.

Inmersa en la tarea de recibir donaciones (ropas y zapatos, más que todo) destinadas a la próxima edición de ‘Venta sin dinero’, Salazar, acccede a platicar para los lectores de El Mundo.

“La idea de fundar FUA me daba vueltas en la cabeza, mi amor y el concepto que tengo de la familia, de juntar a la gente, terminan por convencerme y hace poco más de 10 años, dejo fundado el grupo, entonces tenemos más entusiasmo y optimismo que integrantes, sin embargo no nos damos por vencidos”, advierte.

“Comenzamos con ‘Madre e hija’, la idea gusta, se acerca la gente, apunta, le sigue ‘Un día sin electrónicos’, también con mucha aceptación, tanta que tras primeras ediciones tenemos que irnos a un parque, acuden muchos padres con sus hijos, después el llamado ‘Desayuno continental’... como puede apreciarse son actividades encaminadas a fomentar la convivencia familiar, hacer amigos, pasarla bien.

“Cada evento, continúa, tiene características especiales, y una les toma cariño, aunque exigen trabajo, por ejemplo, al organizar ‘Un día sin electrónicos’, pues pretendemos que los niños aprendan, conozcan los juegos con los que crecieron sus padres, sin teléfonos, tablet, computadoras... y eran tan felices”, explica la entrevistada.

“El de ‘Venta sin dinero’, es totalmente diferente, pero también muy noble, muchas personas donan ropa, zapatos, y otras, necesitadas, pueden obtenerlas -gratis- al acudir a nuestro evento, previsto para el 27 de septiembre, de 4 de la tarde a 9 de la noche (6108 Glendale Cir. 89107); vale señalar que el año pasado tuvimos que hacer dos veces el evento por la cantidad de ropa que acopiamos”.

Hace un alto en la plática para recibir una bolsa de ropa, le agradece a Mary J. Arreola, y prosigue: “Tengo un elevado concepto de la familia, considero que para millones de personas la familia es lo primero, por eso no me sorprende que iniciamos unos pocos en FUA y pronto comenzamos a crecer... los padres, hermanos, abuelos, tíos resultan algo prioritario, que no podemos descuidar.

“¿Qué decir de los amigos? Pregunta y se responde, los llegamos a querer como si fueran de la familia, y puedo mencionar a Judy Logan, Norma, Laura, Leticia, Sol, Zenia, Dalinda, Edith, Carlos Velis, Oscar Hernández, Héctor Sánchez, Anguiano, Lupita Ramírez, Felipe y Olivia Ureña, Miroslaba Heredia... y muchos otros, sin ellos, sin su colaboración no hubiésemos podido llegar tan lejos... soy optimista, y aun así no pensé que un día FUA pudiera ser lo que es hoy.

“La invitación para nuestra actividad ‘Venta sin dinero’ está en pie, expresa, esperamos a muchos invitados, a donantes y personas necesitadas, será un éxito... trabajamos para eso, no tenga dudas”, resalta Salazar, y se aleja para recibir a otro recién llegado.