Llegan a un acuerdo la Unión Culinaria y Caesars Entertaiment

Un acuerdo contractual -esperado por muchos- antes de la fecha marcada para iniciar la huelga, fue rubricado por representantes de la Unión Culinaria Local 226 y de Caesars Entertaiment.

Lo habíamos adelantado antes en las páginas de este semanario “la huelga no es algo que le convenga a alguien”, y en las primeras horas de este miércoles se dio a conocer lo relacionado con la firma del acuerdo, que por el momento es temporal pero resulta incuestionablemente un avance en medio de la porfía.

La firma en cuestión evita una huelga de alrededor de 10 mil empleados de cerca de una decena de propiedades hoteleras. No puede obviarse lo que significa el turismo para la ciudad de Las Vegas y Nevada, los empleados, sus familiares, además de la incidencia en la reconocida compañía.

Fueron largas horas de discusiones y análisis, de argumentos esgrimidos por ambas partes, con la posibilidad de irse a la huelga (prevista para este viernes) pendiente como una ‘espada de Damocles’. Por eso, aunque temporal, llegar a un acuerdo resulta una decisión salomónica.

Las instalaciones hoteleras involucradas son las siguientes: Caesars Palace, Planet Hollywood, Paris Las Vegas, Caesars Forum Convention Center, Harrah’s, Flamingo Las Vegas, Horseshoe Las Vegas, The Cromwell y The Linq.

Arístides González, empleado de hotel por más de 12 años, comenta: “he visto situaciones parecidas antes, soy de los que esperaba se llegara a un acuerdo, las compañías no deben ganar tanto dinero y mirar a otro lado cuando se habla de la carestía de la vida, cuando sus empleados aseguran que el salario no alcanza, si no se es justo, comprensivo, entonces defendemos nuestros derechos, e irse a la huelga es uno de ellos, es una manera de hacernos entender, aunque lleguemos a ese extremo en contra de la voluntad de muchas personas, y es que es mucho lo que está en juego, comenzando por nuestras propias familias, la seguridad que necesitamos para hacer nuestro trabajo.

“Es importante que las compañías, sus directivos, comprendan que no decimos NO al TRABAJO, pero queremos mejores condiciones, beneficios, ellos confían en nuestra labor, sin embargo deben escucharnos, es nuestro derecho y queremos hacerlo valer”, insiste el michoacano.