Logros académicos de Southern Nevada Urban Micro Academy (SNUMA)

Por Roberto PELÁEZ

Líderes de la Ciudad de North Las Vegas no escatimaron elogios por los significativos logros académicos conseguidos por los estudiantes de Southern Nevada Urban Micro Academy (SNUMA, por sus siglas en inglés) y planean expandir un nuevo modelo innovador educativo

“Los alumnos de (SNUMA) tienen grandes logros”, coincidieron John Lee -alcalde de NLV- y la Concejal Pamela Goynes-Brown, quienes resaltaron los avances académicos logrados por los niños inscritos en el programa de microescuelas de la ciudad.

Tanto Lee como Goynes-Brown dejaron traslucir su alegría y orgullo por los resultados, y entre otros aspectos enumeraron que el 78 por ciento de los pequeños llegaron a SNUMA por debajo del nivel de grado en lectura, “hoy, dijeron, el 62% de ellos está a nivel de grado o por encima de él.

“El 93% de los niños, prosiguieron, llegaron a SNUMA por debajo del nivel de grado en matemáticas, hoy el ciento por ciento de los niños trabaja en material y ejercicios que están al menos al nivel de su grado”.

Tras felicitar a los padres, los maestros y a los pequeños, el alcalde y la concejal precisaron: “Casi tres cuartas partes de los niños de tercer grado (71%) leía por debajo del nivel de grado, hoy el 42% está a nivel de grado y el 28% está por encima del nivel de grado, a ellos se une, apuntaron, que el 85% ha completado al menos un año de crecimiento desde su evaluación inicial, eso nos llena de regocijo”, sostuvieron.

Se pudo conocer que el 57% de los alumnos de tercer grado trabaja a nivel de grado y el 43% lo hace por encima del nivel de grado.

“Como educadora de toda la vida, puedo decir que estos resultados no tienen precedentes”, dijo entusiasmada la concejal Goynes-Brown, y continuó “los estudiantes de North Las Vegas, en particular, han estado históricamente desatendidos desde el punto de vista educativo, y estas desigualdades se han acentuado por la pandemia, años de negligencia y apatía no se pueden arreglar de la noche a la mañana, ¡pero obtenemos grandes avances en SNUMA!”, resaltó.

En el cambio al aprendizaje a distancia del Distrito Escolar del Condado de Clark, los estudiantes de North Las Vegas se han visto afectados.

El Alcalde Lee y el Concejo Municipal comenzaron SNUMA en agosto como una forma innovadora de hacer que los niños regresen al aprendizaje en persona. Se considera que SNUMA es la primera microescuela de asociación público-privada en el país, trascendió que analizan extender SNUMA durante la primavera.

”La educación es un aspecto de suma importancia para la economía y el desarrollo económico, la seguridad pública y el futuro de nuestra región, por eso trabajamos para que nuestros niños tengan tantas oportunidades educativas como sea posible”, dijo el alcalde Lee.

“Nuestros niños, precisó, tienen que estar en el centro del sistema educativo, ellos serán en el futuro nuestra fuerza laboral, y deseamos estén lo mejor preparados posible, ese es nuestro objetivo, lo defendemos y esperamos que el Distrito Escolar del Condado de Clark también lo haga”.