Lombardo no es eficaz combatiendo el crimen y jamás será un aliado de los latinos

Por Ignacio Romero

Gerente del Programa Latino de Anti-Desinformación de Battle Born Progress

Hace unos meses, el expresidente Donald Trump se refirió a Nevada como un “pozo negro del crimen”. Trump hacía estas declaraciones mientras promovía las candidaturas para gobernador, al alguacil del Condado de Clark, Joe Lombardo, y para senador, al ex fiscal general, Adam Laxalt. Muchos nevadenses nos sentimos insultados, especialmente porque estas declaraciones son una falsedad. Lo que no nos debería extrañar ya que, durante su gobierno, Trump mintió 30 mil 573 veces. Además, después de perder la contienda electoral, el exmandatario continuó mintiendo, es más, creó lo que hoy los medios llaman “la Gran mentira”, diciendo que era él quien ganó la elección, sin ninguna prueba. Este gran fisco concluyó en el ataque al Capitolio por parte de sus seguidores, el 6 de enero de 2021. El principal objetivo de esta mentira era destruir nuestra democracia, impidiendo la certificación de Biden como el nuevo presidente.

Los republicanos Joe Lombardo y Adam Laxalt, que quieren ser elegidos en Nevada como gobernador y senador, respectivamente, no tienen ninguna timidez en invitar a Trump, el hombre en la sombra de la insurrección en contra de nuestra democracia, para que los impulse políticamente. Y es que claro, piensan igual que él. Durante su campaña, Lombardo ha cuestionado la integridad de las elecciones de 2020 y se ha negado repetidamente a reconocer su legitimidad. Además de impulsar conspiraciones electorales, el alguacil Lombardo también hizo la vista gorda a un oficial de sus filas, Christopher Cooney, que publicó fotos de sí mismo afuera del Capitolio y en medio de la turba, ese fatídico 6 de enero. Dos meses después, Lombardo ascendía a Cooney como sargento, sin importar que durante la insurrección hubo cinco personas muertas, incluido un policía del Capitolio.

Después de los insultos de Trump contra latinos: “ellos traen drogas, ellos traen crimen, ellos son violadores”, Lombardo lo invita para promover su candidatura a Gobernador, mientras le dice a nuestra comunidad latina que él será un aliado. ¿Otra mentira? Pues, un importante medio de Nevada reveló que la policía de Metro, bajo el mando de Lombardo, ha ayudado informando al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre inmigrantes con delitos no violentos, como infracciones de tráfico, bajo una política secreta que adoptó en octubre de 2019. Es más, el cambio de política se produjo un día después de que Metro anunciara que se había retirado de su alianza con ICE. Otra mentira. Dado que Metro no está entregando oficialmente la custodia de los detenidos, sólo informando a ICE sobre quienes son, el Departamento de Policía no tiene que dar cuenta sobre estas actividades al público. Esta jugada política de Lombardo, que intenta conquistar a los grupos conservadores más radicales, ha empujado al incremento del crimen dentro y hacia nuestra comunidad, poniendo en peligro a las personas más vulnerables, latinas y latinos sin documentos que ahora temen tener contacto con Metro incluso si son víctimas de un crimen, esto por su temor a ser deportados.

Cuando Trump, a pocos metros de Lombardo, insultaba a Nevada y la comparaba con un “pozo negro del crimen”, Lombardo no decía nada. Porque él fue directamente responsable de un aumento en los homicidios violentos en el condado de Clark. Como alguacil, realizó una irresponsable y gigantesca reestructuración del Departamento de la Policía, lo que socavó sistemáticamente la capacidad de sus oficiales para abordar delitos violentos. Él descentralizó a los detectives y sacó a los oficiales de las unidades críticas de investigación y pandillas. El resultado fue devastador: el condado de Clark experimentó un aumento del 67 por ciento en crímenes. Esto, mientras la tasa de delincuencia en el resto de Nevada se redujo gracias a las políticas del gobernador Sisolak, que tomó medidas contundentes apoyando la capacidad de las fuerzas del orden para combatir los delitos violentos y mantener las armas fuera del alcance de personas peligrosas.

Solo de 2020 a 2021, el condado de Clark experimentó un aumento del 49 por ciento en homicidios, la mayoría de ellos causados por disparos de armas de fuego. Durante el mismo período, las tasas de delitos violentos en el resto del estado se redujeron en más del 9 por ciento.

Durante su candidatura para gobernador, Lombardo ha prometido apoyar políticas que aumentarían la avalancha de armas peligrosas en nuestro estado y no apoyará ninguna restricción sobre cargadores de gran capacidad o armas automáticas, a pesar de su experiencia como alguacil durante el tiroteo en Las Vegas, donde este tipo de armas se usaron para matar y herir a más personas que cualquier otro tiroteo masivo en la historia de Estados Unidos.

Joe Lombardo, ha demostrado con acciones que no es un líder que defenderá a Nevada, que no es eficaz combatiendo el crimen y que jamás será un aliado de los latinos.

(Pagado por Battle Born Progress)