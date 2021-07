Luego de 31 años sobrio... “Soy una persona agradecida”: Julio Landero

Por Roberto PELÁEZ

“Recuerdo que me habían detenido como unas cinco veces por conducir bajo los efectos del alcohol; desde hace años tengo claro que mis problemas de adicciones no me llevaban por buen camino”, asegura Julio Landero.

“Llego a Las Vegas en 1978, con veintitantos años, me involucro en el juego, las drogas, el alcohol; convencido de mis problemas me acerco por primera vez a un Grupo de Ayuda Mutua, pero no resulta, explica; en 1990 un juez me envía a recibir tratamiento contra el alcohol y las drogas... le estoy eternamente agradecido.

“El oficial que me detuvo, y ese juez, fueron en gran medida mi salvación, nunca les agradeceré bastante; el cambio experimentado me lleva a volver a la escuela, termino un bachiller, una maestría, un doctorado especializado en adicciones. Puedo decir con sano orgullo que recientemente cumplí 31 años sobrio”, resalta y sus ojos adquieren un brillo especial.

“Comprendo, dice, que con fuerza de voluntad, con el ego (yo puedo y nadie decide por mi), no se resuelve, hace falta conocer los pasos inherentes al Programa del Grupo de Ayuda Mutua, y tres palabras que resultan clave: detectar, admitir y corregir.

“Visito un hospital donde hay personas con adicciones, prosigue, les transmito mis experiencias, y entiendo en ese momento que puedo hacer mucho por gente que enfrenta lo que yo pasé, eso me lleva a fundar hace más de 20 años ABC Therapy.

“Recibo ayuda de Eddie Escobedo Sr., y del Comité Patriótico Mexicano, destaca, a ellos también les agradezco, los principios son difíciles, y valoro mucho el apoyo brindado; llegamos a tener siete oficinas (en Nevada y Arizona), luego por la pandemia reducimos a tres, con 14 empleados. Es un poco complicado explicar lo que sentimos cuando conseguimos -con la auto ayuda, por supuesto- salvar a una persona... si salvamos a una sola vale la pena el esfuerzo.

“Tengo siete hijos (tres hombres y cuatro mujeres), 14 nietos, ellos están orgullosos de lo que hago, lo que superé; claro que puse de mi parte, la fuerza de voluntad, pero lo fundamental es la ayuda, adquirir conocimientos, conciencia, dejar a un lado la negación; aprendo a cuidar mi salud, más que todo en el aspecto espiritual, entonces está el hecho de ser agradecido, le doy las gracias a todos los que me tendieron su mano... tengo claro que hoy me toca ayudar a mi”, enfatiza.