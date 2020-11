Más de 1,815 fallecidos por Covid 19 en Nevada

Por Nuestros SERVICIOS

Los números más recientes están ahíy llaman a la reflexión, preocupan y ocupan a todos, al menos así debe ser.

El Coronavirus, que llegó para ponerlo todo literalmente ‘patas arriba’, es una enfermedad que se derrota, se vence, si trabajamos juntos, si se unen los esfuerzos, si se es receptivo, y lo que es mejor, si se cumplen las indicaciones.

Hasta el jueves 5 NV sumaba más de 105 mil casos registrados de personas afectadas, y una cifra superior a los mil 815 fallecidos.

El gobernador Steven Sisolak dejó sentado que “no queremos volver a las medidas drásticas”, pero eso -como la reapertura-, tiene que ir acompañado de una actitud responsable por parte de la comunidad.

Lavarse las manos con frecuencia, usar mascarilla sobre todo en lugares públicos, respetar el distanciamiento social, permanecer en casa si no es indispensable salir, son algunas de las indicaciones que es preciso cumplir (al pie de la letra), no acogerse a ellas es actuar de manera irresponsable, y que conste, para ninguna de ellas es preciso meter la mano en los bolsillos. El precio de no cumplir es demasiado alto.

En Estados Unidos se acerca a los 10 millones de personas afectadas por el virus, y la cantidad de fallecidos anda por las 234 mil... ¿entonces? Es mejor (mucho mejor) ser disciplinados y responsables.