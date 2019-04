Más de 20 stands y servicios gratuitos para prevenir enfermedades

Por Roberto PELÁEZ

Alrededor de una veintena de stands, servicios médicos gratuitos, comida, música, entretenimiento, información oportuna, junto a la entrega de folletos sobre las indicaciones a seguir para prevenir enfermedades, hicieron del evento anual ‘Celebrando tu salud’, una verdadera fiesta.

Entre los numerosos stands disponibles para quienes se acercaron el sábado 23 a la sede de Unión contra la diabetes, se pueden señalar Dental Group, Three Square, American Heart Association, Smile Care Profs, United Health Care, Nevada Chilhood Lead Poisoning Prevention Program (NVCLPPP, por sus siglas en inglés), Safe Nest, Promotores de salud, Lutheran Social Service of Nevada, todos con personal especializado al frente para informar.

Recorriendo toda la instalación, el área del estacionamiento, platicando, orientando, agradeciendo, Gail Muñiz, del Distrito de Salud del Sur de Nevada, se mostraba inquieta, preocupada por lo más mínimo, y en el fondo muy orgullosa del evento, de los servicios en función de la gente, todos gratis.

“Da gusto ver todo esto, comentó para los lectores de El Mundo, bien organizado, personal conocedor para responder cualquier inquietud de la gente, comentando, informando, refiriendo”, dijo.

“Y por otro lado, ya puede ver, mucha comida sana, frutas, vegetales, todo freco, limpio, al alcance de la gente... fuera del edificio, y dentro diferentes pruebas, abundó, presión arterial, del colesterol, del azúcar, pláticas sobre la diabetes para prevenirla o convivir con ella, a cargo de personal conocedor, que insiste en lo relevante de comer sano, de hacer ejercicios, de cuidar el peso corporal, de hidratarse correctamente”, resaltó.

“Aun es temprano, comentó Ada Cejas, espero que más tarde vengan más personas -hizo una paisa, miró a todos lados- y prosiguió, la gente tiene que aprovechar todo esto, es gratis, sobre todo las personas que no tienen seguro médico; todo muy bonito, una música preciosa con el cantante Antonio Carnota, y frutas, entretenimiento para los niños... ojalá lo repitieran”, acotó.

Casi al final del estacionamiento, Esther Ruiz, de Dental Group, comentó: “Personalmente, considero que hay muchos recursos disponibles, sin embargo la comunidad no los aprovecha al máximo por no estar informada, por no acercarse y preguntar.

“La salud bucal, agregó, muchas veces no es la mejor, pero empeora si uno no pregunta, si no se acerca, si no va al dentista y lo deja todo para el último momento, cuando no puede soportar el dolor, entonces eso requiere más trabajo en la clínica, indicó, cuando cualquier problema de este tipo se podía solucionar con información, medidas para prevenir, una limpieza adecuada, enjuagues.

“Recuerdo que de niña, adolescente, precisó, a nosotros nunca nos llevaban al dentista, y ahorita sucede igual, la gente se acerca o visita al dentista cuando no resiste el dolor, cuando lo mejor es recibir atención dental al menos dos veces al año; estos no son los tiempos de nuestros abuelos, de nuestros padres, hay mucha información.

“Eso que le digo sucede en muchas familias, y los padres deben informarse, conocer lo que es mejor para sus hijos, porqué una mujer embarazada debe prestar atención especial a su salud dental, cuánto calcio puede perder su organismo si no se atiende de manera correcta”, advirtió Ruiz mientras entregaba varios folletos y pequeñas bolsas con cepillos y dentríficos.

Lupe Arreola, de la organización ‘Mujeres por Rubén’, fue de las personas que llegó alrededor del mediodía, y se mostró sorprendida por la excelente organización y la cantidad de recursos al alcance de la gente. “De aquí voy a otro evento, dijo, pero fue muy bueno venir, y ver a muchas madre con sus menores... información por todas partes, y eso es algo que nuestra comunidad necesita, saber dónde están los recursos, adonde dirigirse más que todo para cuidar la salud, sin importar la edad”.

Para José Luis Avilan, amigo de caminar tres veces a la semana en los parques, fue una actividad familiar “me gustó, resaltó, muy familiar, gente amable para ofrecer información, todos te atendían, guiaban a los diferentes stands... hasta para la salud espiritual y el estado de ánimo con niños y sus habilidades manuales para desarrollar el cerebro.

“Lo que no encontré, significó el jalisciense Avilan, fue folletos o información sobre enfermedades de transmisión sexual o contagiosas, como el sarampión, o afecciones por alergias, pero felicito de corazón a los organizadores, previeron hasta personal para cuidar los carros en el estacionamiento”, sostuvo.