Más de 200 servicios de salud gratis en el Consulado de México

Por Roberto PELÁEZ

La ventanilla de salud ubicada dentro del Consulado General de México y Research, Educación y Acceso a la Salud Comunitaria (REACH), mostraron el intenso quehacer que los distingue al brindar más de 200 servicios el pasado martes 13.

Quienes acudieron a la denominada Jornada de Salud, -materializada precisamente en la sede diplomática-pudieron acceder a consultas médicas básicas, toma de presión arterial, revisión de la glucosa, exámenes de la vista, vacunas, además de recibir vales para Papanicolaou, información sobre seguros médicos, orientación dental, asesoramiento para mamografías, entre muchos otros, todos ellos gratis.

Antes de proseguir es bueno significar, una vez más que el sostenido trabajo de los integrantes de REACH, mostrado año con año, fue precisamente lo que los llevó a obtener el Premio Honor que en el pasado 2022 entregó la ciudad de Las Vegas, de manos de la concejal Olivia Díaz.

“Se trata de laborar, hacer realidad nuestra aspiración de conseguir que la gente, sobre todo la comunidad hispana, tenga cada día más a acceso a los servicios de salud, gane en información, si no resuelve su problema pueda ser referida a otra instancia”, resaltaron Rebeca y Luis Aceves.

En esta oportunidad no fue necesario que los asistentes tuvieran que obtener de manera previa una cita, pues se atendieron por orden de llegada. “Para mí el martes era un día complicado, debía hacer varias diligencias, incluso tenía una cita en otro lugar a las 10:30, por eso acudí temprano al Consulado”, comentó Adrián Ramírez.

“Pude obtener, señala, vacunas e información dental, me fui satisfecho con el servicio, la amabilidad, la rapidez con que me atendieron, lamentablemente quería ver si tenían folletos relacionados con la alimentación y las actividades físicas que se aconsejan a las personas diabéticas, pero no pudo ser, tal vez en otra oportunidad”, zanjó.

Se pudo conocer que la próxima Jornada de Salud se va a efectuar el viernes 23, desde la una hasta las cuatro de la tarde, en la sede del Consulado General de Salvador (cerca de Nellis y Bonanza), no será necesario conseguir cita, los servicios se ofrecerán por orden de llegada.