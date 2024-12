Más de 54 mil millones en remesas... Mexicanos del valle aportan al record

Por Rafael ROMERO

Pese a la segunda ‘caída’ mensual consecutiva en lo concerniente al envío de remesas a México, éstas ascendieron hasta la cifra de 54 mil 83 millones de dólares, lo que constituye record para los primeros 10 meses del año.

Según informe del Banco de México (Banxico), la cantidad reporta un aumento del 2,2 por ciento interanual, y dice mucho de la contribución de los mexicanos residentes en el exterior, sobre todo en los EE.UU.

Un vistazo a la cifra permite asegurar que los 54 mil 83 millones superan en mil 174 millones los 52 mil 909 millones -record en su momento- recibidos de enero a octubre de 2023, siempre en calidad de remesas. El promedio individual se mantuvo en 394, cantidad similar al año precedente.

Juan Guzmán, empleado de hotel, afincado en Las Vegas desde mediados del 2006, opina “los mexicanos que salimos del país en busca de una vida mejor, trabajamos y hacemos un esfuerzo para ayudar a nuestros familiares, no descarto cuando me jubile regresar, porque las raíces son muy fuertes, ya es mucho tiempo fuera, y allá está mi madre, dos hermanos y mi tía, los sobrinos que apenas he podido ver todos estos años, más que todo por trabajar”, asegura.

“Cuando la pandemia tuve que quedarme en casa, es cuando menos los he podido ayudar, aunque recibía 600 dólares semanal, pero había mucha inestabilidad, ya regresé al trabajo y siempre que puedo envío hasta tres veces al año, no quiero que mamá pase necesidad, prefiero que se alimente bien, se de algunos gustos... ella ha sufrido mucho la separación”, agrega.

En octubre México recibió por concepto de remesas 5 mil 723 millones de dólares, fue el segundo mes con decrecimiento. En marzo del presente año finalizó una etapa que se extendió por 46 meses de crecimiento consecutivo, lo que incidió por supuesto en los records implantados.

Las remesas al vecino país comenzaron a crecer al comienzo de la pandemia de covid-19, en marzo de 2020, y suponen la principal fuente de ingresos externos para el país, que recibió un récord de 63 mil 313 millones de dólares en 2023. Hay que sumar noviembre y lo que se enviará en diciembre para saber si este año también hay record.

Guzmán dejó sentado que tiene una situación más ‘desahogada’, pues su esposa también trabaja, “ella envía dinero a El Salvador, allá viven sus padres”, destacó.

Acerca de sus envíos, aseveró: “le mando dinero a mamá por su cumpleaños, el 10 de mayo y a fines de año”.