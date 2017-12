Más de un centenar exigieron aprobación del Dream Act y extensión del TPS

Por Roberto PELÁEZ

¿Qué queremos? ¡Dream Act!

¿Cuándo? ¡Ahora!

¿Y cómo? ¡Luchando!

Las consignas no se hicieron esperar el jueves 30 de noviembre en el estacionamiento de la Desert Pines High School, donde más de un centenar de personas se dio cita para exigir la aprobación del Dream Act y el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que ampara hasta el momento a miles de personas. Organizó Make the Road Nevada.

Martín Macías, con una manta en la que aparecía el dibujo de una mujer respetable y el nombre: Tomasa, platicó con El Mundo, siempre la traigo, hemos comprobado que su presencia, su espíritu de lucha nos da buena suerte.

Tomasa era mi esposa, abundó, falleció hace unos tres años, donde esté debe mirarnos con orgullo, ella no era partidaria de que nos cruzáramos de brazos ante el abuso o que pasaran por encima de nuestros derechos... y este es el caso, nos asiste la justicia con esto del Dream Act y el TPS, muchos jóvenes no conocen otro país, aquí crecieron, estudiaron, trabajan, y los beneficiados por el TPS declaran sus impuestos, aportan a la economía, del país, argumentó.

Portando un cartel donde se podía leer Dream Act Clean, la joven de origen mexicano Evelyn Cabazas también respondeia a las consignas y aprovechaba para comentar a este semanario: son años de lucha, mi padres me trajeron a los cuatro años, y no supe que era indocumentada hasta que estaba en la high school; me pregunto qué culpa tengo, o tenemos, todos los que vinimos tan pequeños, a esa edad en que vamos donde nos lleven nuestros mayores, no conozco otro país, aquí viven mis familiares, mis amigos, mis compañeros de estudios, apuntó.

Representantes de varias organizaciones, incluida La Firma, que reúne a un grupo de jóvenes, se dieron cita en la actividad, desafiando las bajas temperaturas, y lo que es mejor, vieron como en cuestión de pocos minutos se sumaban personas de diferentes etnias para reclamar la aprobación del Dream Act sin consecuencias para los familiares de los beneficiados, y que se extienda el TPS.

¿Y cómo lo vamos a conseguir?

Luchando, creando.

La llegada de músicos pertenecientes a un grupo de mariachis dio pie a otras expresiones por parte de los protestantes, como ve, dijo Rey Huerta, podemos protestar, reclamar, sin perder nuestra alegría, esta es nuestra cultura, creo que nos hemos ganado con el trabajo, el saber adaptarnos a otro país, con un idioma distinto, quedarnos y continuar aquí con nuestras vidas, las de la familia; entre los inmigrantes hay muchas personas buenas, deseosas de una vida mejor para ellas y sus familias, acotó, gente agradecida porque aquí vivimos, sostuvo, somos gente trabajadora.

Los participantes se pusieron en marcha, con sus carteles en alto, consignas, con una mezcla de optimismo y entusiasmo, convencidos de que al final la vida les va a deparar una buena nueva.

- Education... no deportation.