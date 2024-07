Múltiples eventos en el Consulado de México

Por Rafael ROMERO

Todos los miércoles, a partir de las 10 de la mañana, se materializa el evento ‘Miércoles de Asesoría Financiera’. Este mes se hablará sobre servicios financieros binacionales.

Se trata de una entre tantas actividades que cada mes tiene lugar en la sede del Consulado general de México. Esta vez es el programa del mes en curso.

Hasta el jueves 10 de octubre: Convocatoria de artistas para la exhibición colaborativa ‘Mitologías Mexicanas: Pasado y Presente’ de Las Vegas y el Consulado de México en Las Vegas.

Hasta el 28 de agosto esta abierta la Convocatoria IME Becas 2024. ¡Asegúrense de finalizar y enviar sus aplicaciones antes de esa fecha. No lo olvide. Para conocer más sobre el programa, visita el sitio de IME Becas: https://consulmexvegas.wixsite.com/imebecasnv. También, pueden consultar la convocatoria en: https://consulmex.sre.gob.mx/lasvegas/images/comunidades/Convocatoria_IME_Becas_2024.pdf.

Respecto a los resultados inherentes a la Beca IME, los mismos se darán a conocer el viernes 13 de septiembre.

Para el martes 9 de julio de 10:00 am a 1:00 pm está prevista la Jornada de salud mensual. Habrá exámenes de la vista, vacunas, toma de presión y glucosa, vales papanicolaou, pruebas VIH e información de mamografías, vacunas y salud dental.

Desde el martes 9 hasta el viernes 12 de este mes, en el horario entre las 9:00 am y las 3:00 pm: Caravana All of Us. All of Us.

Se trata de un proyecto de investigación a instancia nacional cuya misión es recolectar datos con el fin de contribuir al avance de la ciencia médica.

El jueves 25 de julio a las 12 del mediodía: Cuentacuentos Bilingüe en el Consulado. Los últimos jueves de cada mes hay sesiones gratuitas de cuentacuentos en colaboración con North Las Vegas Library District.