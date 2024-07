Múltiples reacciones en el valle ante el retiro de Joe Biden

Por Nuestros SERVICIOS

El pasado domingo 21 de julio pasará a la historia como el día en que el presidente Joe Biden dio a conocer de manera oficial su retirada de la carrera por reelegirse el próximo noviembre, y entregó el ‘relevo’ a la actual vicepresidenta Kamala Harris.

El suceso ni remotamente podía pasar inadvertido. Hay reacciones en todas partes, y el valle no es la excepción.

Lejos de la opinión de políticos y autoridades, El Mundo quiso pulsar, conocer el criterio de la llamada ‘gente de pueblo’.

Carlos Rodríguez, oriundo de Monterrey, México, quien dice inclinarse por el Partido Republicano, apuntó: “los demócratas me han decepcionado una y otra vez, aunque no simpatizo con las declaraciones del expresidente Donald Trump, creo que él puede hacer más por mejorar la economía, porque la situación está difícil, el país necesita a una perosna como él”.

La salvadoreña Amanda Urquijo señaló: “No estaba de acuerdo con Biden para la reelección, tampoco con Trump, son dos ancianos que deben pensar en el retiro, ya vieron pasar sus mejores años. Consideraba NO VOTAR. El ex presidente no es un ejemplo, tiene cargos que enfrentar, no es quien Estados Unidos necesita. Ahora voy a votar por el futuro, y ese va con Kamala.

Ramiro Ordaz, de Guerrero, México, acentúa: “Valoro el gesto de Biden, fue valiente, es cierto que la economía no está bien, por la inflación, él hizo cosas buenas... quién la va a parar la emigración, ni Trump cerrando la frontera. Kamala ha estado a la sombra, pero tiene juventud y experiencia, estoy a la espera del debate en septiembre”.

La chilena Gertrudis Sánchez manifiesta que no está a favor de la política, “ahora mismo no me simpatizan ni Trump (no creo sea inocente de todo lo que le achacan ni que lo estén persiguiendo, su opinión sobre los inmigrantes no me gusta) ni Kamala, creo que quien gane en noviembre tendrá mucho por hacer”.

Fernando Rodríguez, de Pinar del Río, Cuba, resalta: “Ya Trump adelantó que romperá las relaciones con Cuba, dónde quedarán las familias, después quita las remesas y los viajes, no le daré mi voto, son momentos de unir”.