Make the Road Nevada se manifiesta contra propuesta bipartidista de migración

Por Roberto PELÁEZ

No hay lugar para el odio en Nevada: Senadoras Catherine Cortez Masto y Jacky Rosen, representantes Sussie Lee, Steven Horsford y Dina Titus no deben dar la espalda a los solicitantes de asilo ni a las comunidades de inmigrantes, es el mensaje alto y claro que envía la organización Make the Road Nevada a los mencionados antes.

Se trata de la propuesta bipartidista relacionada con migración que el presidente Joe Biden insta a aprobar.

“Habrá más daño, confusión y caos por esta propuesta anti-inmigración, pone en peligro a familias vulnerables y personas que buscan seguridad”.

Tras semanas de negociación, un grupo bipartidista de senadores estadounidenses, no incluyó a ningún miembro del Caucus Hispano del Congreso, dio a conocer un marco para el paquete de financiación de la seguridad nacional que incluye ayuda militar a Ucrania, Israel y otras guerras extranjeras. El proyecto incluye disposiciones antiinmigrantes que destruirían el sistema de asilo y crearían el caos en la frontera.

Elizabeth Velasquez, de Make the Road Nevada, publicó la siguiente declaración en nombre de miles de miembros de la organización:

“Tras ser detenidos en la frontera, el proceso de separación familiar comenzó de inmediato mientras mis hijos observaban. Los gritos y llantos de mis hijos están grabados en mi memoria como un recuerdo del miedo constante a no volver a verlos nunca más. Lo lamento por todas las personas que han tenido que huir de la violencia, la inestabilidad política y los conflictos, como mi familia. Estoy segura de que estas propuestas anti-inmigración crearán más daño, confusión y caos, poniendo en peligro a familias vulnerables que buscan seguridad.

“Nos decepciona que la senadora Rosen apoye esta cruel propuesta que generará más daño a individuos y familias en la frontera. Urgimos a ella, a la senadora Cortez Masto, los congresistas Lee, Horsford, Mark Amodei y a la congresista Titus a rechazar los intentos de adjuntar medidas anti-inmigrantes extremas a cualquier proyecto de ley.

Es hora de que el Congreso y la administración Biden den prioridad a las vidas de los inmigrantes y trabajen para reconstruir un sistema humano de inmigración y asilo que abrace por encima de todo la libertad de moverse, vivir y prosperar”, resaltó la joven.