Make the Road NV destaca importancia de Ley de Asistencia Asequible

Make the Road Nevada, reconocida por su apego a la comunidad y la defensa de esta, no escatimó en su reunión más reciente al insistir en la importancia de crear conciencia sobre lo relevante de la llamada Ley de Asistencia Asequible (ACA) y abogar por la expansión y protección de este programa crítico a medida que entramos en los últimos meses de este año electoral.

El llamado -perseverante- tuvo lugar en una conferencia de prensa, cuyo objetivo primordial consistía precisamente en llamar la atención sobre ACA, exponer argumentos y mostrar cifras relacionadas con el programa.

De tal modo que salió a relucir que más de 96 mil nevadenses se han inscrito en la cobertura del mercado de ACA para, y más de 336 mil se benefician en estos momentos de la cobertura de expansión de Medicaid gracias a la Ley de Asistencia Asequible. Junto a las cifras vino el llamado a ganar en conciencia sobre los beneficios. “Es vital que la comunidad repare en ACA, conozca cuánto puede incidir en la salud de la familia... algo que no puede pasar inadvertido”, trascendió.

Algunos oradores destacaron que unos 453 mil nevadenses (incluye niños) podrían perder servicios, su cobertura, si se recortan fondos federales para Medicaid.

Estos recortes potenciales obligarían a los estados a implementar cambios en la elegibilidad, eso haría más difícil inscribirse en Medicaid.

La conferencia expuso el rol de ACA para garantizar asistencia sanitaria asequible a los nevadenses.

“Quiero que mi hijo viva con estabilidad, pero el miedo y la ansiedad son constantes. El estrés financiero dificulta proporcionarle lo básico. A pesar de ser ciudadano de Estados Unidos, Edward no recibe la atención que merece. Me siento impotente al ver sufrir a mi hijo sin poder ayudarle. La falta de atención integral de salud mental, requiere atención ya”, dijo Karina Ontiveros, de Make the Road Nevada.

“Necesitamos soluciones a largo plazo: estancias hospitalarias prolongadas, tratamientos de seguimiento eficaces y servicios comunitarios integrales. Programas como el Affordable Care Act son esenciales para asegurar que todos reciban el cuidado que necesitan”, agregó.

Make the Road Nevada defiende la Ley de Asistencia Asequible “es necesario proteger el acceso a la asistencia sanitaria”, resaltaron.