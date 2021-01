Mantén tu cita en el DMV o simplemente cancélala

Por Roberto PELÁEZ

Recientemente se pudo conocer, por mediación de Julie Butler, quien funge como directora del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés), que la inasistencia de personas -que previamente obtuvieron una cita- empeora la situación, específicamente para quienes necesitan efectuar un trámite determinado y lamentablemente no han podido conseguir una cita.

“Lo ideal es que cada persona que pudo obtener una cita la mantenga, si luego por cualquier inconveniente o imprevisto se ve imposibilitada de acudir, pues debe cancelarla, abre un espacio para otra persona que también requiere de un trámite”, destacó la directora del DMV, tras conocerse que alrededor del 50 por ciento de gente con cita no acude a la misma en las oficinas de Reno y Las Vegas. “Si no puedes asistir a la cita, vuelve al sitio web y sencillamente cancélala”, sugirió Butler.

Como se informó de manera oportuna, el DMV por estos tiempos sólo atiende a personas que de manera previa obtuvieron una cita, ello provocado por las restricciones a raíz del Coronavirus y para evitar aglomeraciones que traigan consigo el contagio. Trascendió que no hay disponibilidad de citas hasta el venidero abril, lo que hace más importante o útil que si alguien no puede acudir a su cita que la cancele o mejor aun la reprograme, con el objetivo de que otra persona tenga posibilidad de aprovechar ese espacio. Resulta paradójico que mucha gente con cita no asista a las mismas pero tampoco la cancele.

En su sitio de internet, el DMV deja sentado que sólo puede programar citas en los próximos 90 días o tres meses, por lo que no se puede hacer una cita tras esa fecha.

A las personas que no han encontrado fechas para hacer cita, se les sugiere que accedan al sitio del DMV al día siguiente para ver si la disponibilidad de citas ha cambiado y encuentran espacio, en tal sentido el DMV indica a quienes van a cancelar o reprogramar que lo hagan lo antes posible, precisamente para que otros necesitados puedan aprovechar y conseguirla.

Por otro lado, si el trámite, por ejemplo, es para la renovación de matrícula de su vehículo, se sugiere informarse sobre dónde están localizados kioscos del DMV y allí en muy pocos pasos concretar su gestión.