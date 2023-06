Margarita Mora... La inestimable fuerza del ejemplo y el deseo de hacer

Por Rafael ROMERO

Hace tiempo le debía unas líneas a esta mujer, más que todo por su disposición a ayudar a la comunidad, su empeño por incentivar y promover el hábito de la lectura, porque la gente adquiera conocimientos.

A Margarita (Maggy) Mora, oriunda de Los Ángeles, no le gusta platicar mucho de ella, por eso no sorprende que enfatice: “Le debo mucho a mi madre, soy hija única, cuando ella estaba embarazada, perdimos a mi padre... volcó entonces todas sus fuerza en propiciarme una buena educación, en amar a la gente, a la comunidad, cultivó en mí la vocación de servir.

“Desde bien temprano me platicó de valores, de fuerza de voluntad y responsabilidad, luchar por salir adelante, a crecerme ante los obstáculos, y por encima de todo servir, tender la mano a los más necesitados; eso hago hasta hoy y creo que no la decepciono”.

Hay que conversar con otras personas, representantes de diferentes organizaciones, para saber cuánto se multiplicó esta mujer en los momentos de la pandemia “estaba aquí, allá, siempre acercándose a la gente, preguntando, sugiriendo, ayudando”, coinciden todos.

“Lo mejor, explica, es que mi madre no sabe leer ni escribir, es lo que llamo una mujer iletrada, pero nunca me faltaron sus palabras de aliento, se empeñó en que conociera el valor de la educación, aprendiera dos idiomas, me acercara a los libros, aprendiera y viera en ella a una mujer trabajadora, que me entregara con todas mis fuerzas en la realización de mis sueños”.

Emprendedora, estudiosa, Mora fue a la universidad, se ha desempeñado en múltiples trabajos. “Lo que he conseguido sobre la base del estudio y el trabajo, considero que es el sueño de mi madre hecho realidad, no hago más que corresponder a su amor, a todo cuánto me dio.

“¿Mi sueño?, explica, comencé a acariciarlo hace muchos años, y cada día cobra fuerzas, venir a la ciudad de North Las Vegas, trabajar bien cerca de la comunidad, conocer sus necesidades, platicar con la gente, ‘sembrar’ en favor de todos es algo que me llena por dentro, es como un motor que me impulsa a seguir adelante.

“Me alegra ayudar, evitar que la gente sea víctima de fraudes, expresa, que sepa la importancia de votar, conversar sobre temas migratorios... trabajé cerca de Rubén Kihuen y Steven Horsford, aprendo de todas las personas, aún de las que no saben leer ni escribir porque tienen algo que enseñar.

“Tender la mano en momentos más complejos, subraya, me reporta una satisfacción enorme, pero sé que es preciso seguir haciendo, sumando, a veces una palabra de aliento reporta, significa mucho”, advierte.