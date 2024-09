Mejor calidad del aire = más salud... Bienvenidos autobuses escolares eléctricos

Por Roberto PELÁEZ

Una aspiración largamente anhelada comenzará a hacerse realidad desde este sábado 28 de septiembre, cuando en el estacionamiento del Winchester Dondero Cultural Center la gente podrá recorrer un ómnibus escolar ¡eléctrico!

El acontecimiento, a materializarse de 10 de la mañana a 12 del mediodía, resulta sin dudas una resonante victoria para los padres y niños en edad escolar, también lo es de la comunidad toda, en especial para los miembros de Chispa Nevada que tanto han hecho y reclamado el cambio de autobuses escolares de diesel a eléctricos con el objetivo de favorecer la calidad del aire.

El Winchester Dondero Cultural Center se localiza en el 3130 Mc Leod Dr. Las Vegas, Nevada 89121. Se trata de un evento trascendental, con comida y bebida gratis.

Es relevante implementar autobuses escolares eléctricos (que utilizan energía limpia), que no contaminen el aire, de ahí el esfuerzo del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD), es una manera de no contaminar, de no provocar enfermedades de las vías respiratorias.

En el taller efectuado recientemente para ayudar a la calidad del aire por intermedio del arte, ofrecido por la sicóloga Dulce Guzmán y el realizador visual Giovani Sánchez, salió a relucir que una cifra considerable de niños padecen asma u otras enfermedades que involucran las vías respiratorias.

Resulta una verdad tan grande como un barco que los ómnibus escolares traen consigo una ventaja sustancial para la salud, la protección del clima, con ellos no hay peligros de contaminación por escape de diesel (en extremo dañino). Cada pequeño merece un viaje limpio, sano a la escuela y de vuelta a casa.

Lamentablemente la mayoría de los autobuses escolares funcionan con combustible diésel contaminado, y los niños reciben tienen una carga desproporcionada de las emisiones de esos vehículos.

De seguro el cambio, reclamado desde hace mucho, va a ser paulatino, sin embargo los beneficios serán evidentes, es menester dar la bienvenida a este primer autobus, recorrerlo, conocerlo, saber del confort que podrán disfrutar los pequeños, y claro, por encima de todo lo saludable, al no tener que encarar las emanaciones.

La de este sábado 28 será una fecha importante para la comunidad, comienza una etapa a tener en cuenta.