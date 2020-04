Mensaje a invidentes: Si son diabéticas deben redoblar la prevención

Por Rafael ROMERO

Tú que eres tan inquieto, por dónde andas, fue la pregunta (casi saludo) dirigida a Edwin Saldarriaga, el ecuatoriano que a pesar de enfrentar discapacidad visual hace algunos años años consiguió sobreponerse a los obstáculos y conseguir su título universitario de periodista.

“En casa, con la familia, como debe estar un elevado por ciento de la población, afirmó categórico, y más aun los invidentes, o sea, las personas privadas de la visión, haciendo realidad lo que se ha orientado para prevenir este virus que afecta a todos.

“Un número considerable de personas afectadas de la vista, advirtió, padece de diabetes, su sistema inmunológico puede verse afectado, y eso lo hace más propenso a contagiarse, por eso llamo a extremar las medidas de cuidado, de protección en estos días tan difíciles que vivimos.

“Lo ideal, le digo a mis compañeros, es quedarse en casa, no salir, subrayó, si tienen que hacerlo -y me lo comentan-, entonces les recuerdo que deben tener en cuenta algunas medidas encaminadas a la prevención.

“Les platico, dijo, lo conveniente que es ponerse preferiblemente camisas de mangas largas, si van a toser o estornudar hacerlo en el codo, (no en las manos o al aire), lavarse las manos después de tocar cualquier objeto o cosa (picaporte de la puerta, el celular, los pasamanos...), usar antibacterial, no tocarse la cara, tratar de no pagar en efectivo”, enumeró.

“Son algunas medidas que de ‘saltarse’ aumentan las posibilidades de un contagio, advirtió, y realmente muy fáciles de materializar, además debemos platicar de ellas también a la familia, más durante la ‘cuarentena’ que pasamos tanto tiempo juntos; la parte buena es que tenemos la posibilidad de convivir, intercambiar, porque después volvemos a la escuela, el trabajo, la televisión, la tablet, el teléfono, el futbol, las fiestas, y eso ‘nos roba’ mucho tiempo de convivencia familiar”, sostuvo.

“Está claro que el coronavirus no hace distinción de personas, señaló, ni siquiera de zonas geográficas, pero insisto, las personas privadas de la visión deben cuidarse el doble, aparte de quedarse en casa, pues valorar que pueden padecer de diabetes, afrontar problemas con el sistema inmunológico y éste es el que nos mantiene a salvo de virus”, sentenció.