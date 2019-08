Merecido homenaje a los donadores de órganos

Por Roberto PELÁEZ

“Un donante puede salvar hasta ocho vidas con la donación de órganos y más de 50 con la donación de tejidos”, asegura entusiasmada Alma Rodríguez, de Nevada Donor Network.

“Como se sabe la semana comprendida del primero al siete de agosto está dedicada a la Donación de Órganos en Grupos Minoritarios, y en esta oportunidad decidimos extenderla a todo agosto como justo reconocimiento a las personas pertenecientes a las minorías y que donaron órganos, córneas y tejidos”, explica.

“Si bien es cierto que cada vez más la gente gana en conciencia sobre lo relevante que resulta donar órganos, las vidas que se pueden salvar, dice, también lo es que al extender a un mes la campaña sobre concientización de la donación en grupos llamados minoritarios, aspiramos a que más personas -sobre todo las pertenecientes a grupos minoritarios- se registren como donantes.

“Es una acción muy noble que se puede llevar a cabo en línea al acceder a www.inscribase.org, o por medio del Departamento de Motores y Vehículos (DMV, por sus siglas en inglés), e incluso por la aplicación de salud en teléfonos celulares (Iphone)”, destaca Rodríguez.

Muestra unos datos y enfatiza: “Conocemos por experiencia que los latinos resultan el grupo étnico más propenso a necesitar un trasplante que les permita salvar la vida, sin embargo, paradójicamente son los menos inclinados a inscribirse como donantes de órganos, córneas y tejidos, tal vez por tabú o falta de información.

“Trabajamos por conseguir un cambio en estos números, porque la estadística registre una mejor reacción por parte de los hispanos, informarlos, responder sus inquietudes, y los llamamos a inscríbirse hoy, a ser el héroe y la esperanza que tanto se necesita”, subraya la entrevistada. “En Nevada suman más de 600 las personas que esperan por un regalo de vida”, agrega.

“Mire aquí, apunta, en determinado momento, hace algún tiempo, el 53 por ciento de las personas que esperaban en una lista de espera para obtener una donación de órganos era de procedencia hispana, sin embargo entre quienes se registraban como donantes apenas alcanzaba el 17 por ciento, eso denota que debemos trabajar mucho por mejorar estos parámetros que, nunca resulta obvio, en ocasiones pueden salvar vidas”, subraya.

“En todos los eventos en que tomo parte, o interviene personal de Nevada Donor Network, expresa, explicamos que el trasplante de órganos constituye uno de los avances más grandes de la medicina, dentro de lo que podemos donar se cuentan: riñones, corazón, hígado, páncreas, intestinos, pulmones, piel, cornea, sangre, células, hueso y medula ósea.

“En algún momento del día, debemos reflexionar, comenta, tener muy en cuenta que podemos hacer mucho por las alrededor de 115 mil de personas que esperan por el regalo que les salve la vida, por quienes son agregados a las lista de espera, por las 22 personas que mueren cada día en Estados Unidos porque no reciben a tiempo el órgano que necesitan para seguir con vida.

“Vale apuntar, abunda, que también pensamos y honramos a las más de 950 mil personas de nuestro estado que están inscritas como donantes de órganos, córneas y tejidos, valoramos mucho la acción de los héroes donantes que viven a través de los regalos donados.

“Vale aclarar, reitera, que los órganos que se usan para trasplante pueden venir de tres fuentes: donantes vivos relacionados (padre, madre, hermanos), donantes vivos no relacionados, sería cualquier persona apta física y psíquicamente que no es familiar directo del trasplantado, y por último (aunque no menos importante) los donantes fallecidos, o sea personas que manifestaron su voluntad de querer ser donadores”, concluye.