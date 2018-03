Merecido reconocimiento nacional a estudiantes y profesores

Por Roberto PELÁEZ

La razón por la que estoy orgulloso es por el excelente trabajo que desarrollan los graduados de la Universidad de Nevada Las Vegas; estoy muy agradecido por la labor que lleva a cabo el staff de profesores de UNLV y el Distrito Escolar.

Emocionado, Len Jessup, presidente de UNLV, ‘contagió’ a los presentes al dar la bienvenida al Día Nacional del programa TRIO/GEAR UP, nuestro Centro de Enriquecimiento Académico que ayuda a unos 26 mil estudiantes cada año en Las Vegas, cada uno de ellos conscientes de lo relevante que resulta la educación, subrayó.

La actividad de reconocimiento a estudiantes y profesores, tuvo lugar el sábado 24 de febrero en el hotel y casino Rio.

Tampoco pudo disimular su emoción Keith Rogers, director ejecutivo de The Center, con más de 20 años entregando toda su experiencia a TRIO/GEAR UP.

El programa, señaló Rogers, es el más grande, el mejor y más brillante... la ayuda de TRIO ha cambiado el futuro de miles de jóvenes, y eso es algo digno de ser reconocido, además, es importante señalar que el objetivo fundamental es que eos estudiantes, esos graduados, sean cada vez mejores ciudadanos, resaltó.

No menos emocionada se mostró Cynthia Sabedra, en mayo finalizo mis estudios de Justicia Criminal, vivo en Pomona, California, pero recuerdo mis años de estudiante en Las Vegas; soy la primera de mi familia que obtiene un título unversitario, sin embargo no tengo la menor duda de que en gran medida se lo agradezco al programa TRIO/GEAR UP, a su ayuda.

Para corresponder a mis profesores, al apoyo y aliento de tantas personas, afirmó, siento un gran honor al decir que soy la presidenta del Club de español en la escuela... no hay mejor pago en la vida, después de aprender, que contribuir a la educación de los demás.

Fue una velada para reconocer en la que no faltaron palabras de agradecimiento por parte de los homenajeados; correspondió precisamente a Rogers llamar a cada uno de ellos para que recibieran sus respectivos premios.

Así se acercaron e hicieron uso de la palabra Cheryl Coleman, Hyunbae “Philip” Son, Cecilia Equihua, Alexis Holland, Cynthia Sabedra, la jovencita Sarah Borak y el talentoso Lucky Heng, de este último trascendió que es un alumno graduado de Mojave High School, apasionado, que explora todas las posibilidades para seguir adelante y utilizar al máximo los recursos a su alcance. Estudia ciencia de la computación en UNLV.

Varios jóvenes hispanos accedieron a ofrecer sus impresiones para los lectores de El Mundo, toman clases en la Canyon Spring High School, centro docente enclavado en la ciudad de North Las Vegas.

Pertenecemos al programa TRIO/GEAR UP, comentaron, hemos visitado universidades de otros estados, vamos a graduarnos de preparatoria en pocos meses y seguiremos estudios en diferentes carreras.

No escatimaron a la hora de agradecer a sus padres y a Flor Cardona, quien los atiende en la Canyon..., ella nos platica todos los días de la importancia de estudiar, de ir a la universidad y graduarnos para orgullo de nuestras familias, de los profesores y de la comunidad, apuntaron.