Mes de la Herencia Hispana: En el Boulevard Mall... se desbordó la cultura

Por Roberto PELÁEZ

Si alguien pensó que con la celebración de la independencia centroamericana decíamos adiós al Mes de la Herencia Hispana, sencillamente se equivocó. La cultura de diferentes países se abrió paso hasta el Boulevard Mall (en las proximidades de Desert Inn y Maryland) para enseñorearse y ratificar el apego de la gente a sus raíces, tradiciones y costumbres.

Antes de proseguir es justo agradecer la invitación de la laureada maestra Ixela Gutiérrez, sus magníficas dotes de anfitriona.

Se hizo la fiesta. El área denominada ‘Mercado’ fue literalmente ‘tomada por asalto’, con música, trajes típicos, danzas, y sobre todo alegría, la misma alegría, satisfacción y orgullo por el deber cumplido: las Fiestas Patrias fueron un resonante éxito. Entonces nada mejor que cerrar por todo lo alto.

Los stands de El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá atrajeron a mucho público; en cada uno de ellos personas amables, conocedoras, dispuestas a explicar lo concerniente a la cultura, las tradiciones de sus respectivos países, a platicar sobre las habilidades de los artesanos.

Banderas, objetos de artesanía (platos, muñecos, relojes, pinturas, collares, cuchillos en su funda, termos de café, bolsas, juegos de mueble en miniatura, sombreros, maracas... todo elaborado con mucho AMOR), fueron en gran medida la tónica del evento, junto a la música, las demostraciones de danza y la alegría.

Cada uno de los stands mostraba sus atractivos, párrafo aparte para el de Nicaragua y su homenaje al afamado escritor Rubén Darío, el autor de esa obra magistral que es ‘Azul’, iniciador del movimiento modernista en América Latina.

Por si fuera poco la mesa dedicada a México también atrajo la atención de los visitantes, con muchas figuras de la pintora Frida Khalo, la calaca, las pirámides, un stand cargado de simbolismo.

Siempre que se organizan eventos en que predomina la cultura, las danzas típicas, Bolivia no queda al margen, representada por el inquieto Freddy Chávez -galardonado con un premio de la Asociación Internacional de Poetas y Escritores Hispanos), quien aparte de explicar en detalles lo relacionado con la artesanía boliviana, los diferentes bailes, vestuarios, no desaprovechó la oportunidad para invitar a todos a participar en la venidera edición del ‘Carnaval Internacional de Las Vegas’, a efectuarse el sábado 30 de abril del 2022, en el centro de la llamada ‘ciudad que no duerme’. Fungió como modelo la joven Azennett Valladares. Mostraron el libro ‘Bolivia en lso records Guinnes’.

“Luego de un año en que todos nos vimos afectados por la pandemia, explicó Chávez, y no pudimos ofrecer el carnaval, hay expectativas sobre lo que va a suceder en nuestro evento el año próximo, hemos cursado invitaciones a artistas (cantantes, grupos musicales), reina del carnaval boliviano.

“Queremos que muchas personas se sumen al carnaval, esto del Boulevard Mall es sólo una ‘probadita’ de todo lo que tendremos, un adelanto”, resaltó.

Reina Santos y Maritza Rodríguez, en nombre del Comité Centroamericano, agradecieron a Ixela Gutiérrez la invitación y comentaron haberse sentido en casa.